Нобелевку по медицине присудили за открытие рецепторов температуры
Лауреатами Нобелевского премии по физиологии и медицине 2021 года стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения», передает РБК.
Лауреатами Нобелевского премии по физиологии и медицине 2021 года стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения», передает РБК.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021
The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7
«Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и давление? Ответ на этот вопрос дали лауреаты Нобелевской премии этого года... Их революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему», — говорится в заявлении Нобелевского комитета.
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