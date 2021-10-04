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Нобелевку по медицине присудили за открытие рецепторов температуры

Лауреатами Нобелевского премии по физиологии и медицине 2021 года стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND

Лауреатами Нобелевского премии по физиологии и медицине 2021 года стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения», передает РБК.

«Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и давление? Ответ на этот вопрос дали лауреаты Нобелевской премии этого года... Их революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему», — говорится в заявлении Нобелевского комитета.

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