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  • Выбежавшие на дорогу кабаны спровоцировали два ДТП

Выбежавшие на дорогу кабаны спровоцировали два ДТП

В Вырумаа из-за выбежавших на дорогу кабанов произошло два ДТП подряд.

Выруская спасательная команда получила вызов из-за того, что под колеса автомобиля Toyota угодили два кабана. Спасатели стали убирать с дороги детали Toyota, когда в сотне метров произошло второе ДТП. Как пишет Lõuna-Eesti Postimees, один автомобиль врезался сзади в другой.

«На месте происшествия один участник дорожного движения ругался, что огни спасательной машины ослепляют водителей. Проблесковые маячки спасательной машины для того и есть, чтобы быть заметными и чтобы люди понимали, что что-то случилось, а для обеспечения безопасности нужно скорректировать скорость движения. До тех пор, пока работают проблесковые маячки, осуществляются спасательные работы», - прокомментировал представитель спасательной команды.

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