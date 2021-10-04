Пн, 4.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Через неделю Эстония обретет нового президента

Karis kohtus Kadriorus president Kaljulaidiga ФОТО: Sander Ilvest

Торжественная церемония вступления в должность избранного президента Алара Кариса состоится в понедельник, 11 октября.

Во второй половине дня в понедельник президент Керсти Кальюлайд поприветствует перед Рийгикогу роту почетного караула, после чего Кальюлайд и Карис направятся в замок Тоомпеа, где Карис принесет присягу.

Кальюлайд и Карис обратятся к Рийгикогу с речью и сделают запись в книге гостей Рийгикогу.

На площади Лосси будет играть оркестр, выстроится почетный караул. Президент Карис обратится к караулу с приветствием.

Во второй половине дня в Кадриоргском художественном музее состоится совместный президентский прием для членов правительства, представителей конституционных институтов и государственных чиновников. На мероприятии выступят президент Алар Карис, спикер Рийгикогу Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back