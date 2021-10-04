Через неделю Эстония обретет нового президента

Во второй половине дня в понедельник президент Керсти Кальюлайд поприветствует перед Рийгикогу роту почетного караула, после чего Кальюлайд и Карис направятся в замок Тоомпеа, где Карис принесет присягу.

Кальюлайд и Карис обратятся к Рийгикогу с речью и сделают запись в книге гостей Рийгикогу.

На площади Лосси будет играть оркестр, выстроится почетный караул. Президент Карис обратится к караулу с приветствием.