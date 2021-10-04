Через неделю Эстония обретет нового президента
Торжественная церемония вступления в должность избранного президента Алара Кариса состоится в понедельник, 11 октября.
Торжественная церемония вступления в должность избранного президента Алара Кариса состоится в понедельник, 11 октября.
Во второй половине дня в понедельник президент Керсти Кальюлайд поприветствует перед Рийгикогу роту почетного караула, после чего Кальюлайд и Карис направятся в замок Тоомпеа, где Карис принесет присягу.
Кальюлайд и Карис обратятся к Рийгикогу с речью и сделают запись в книге гостей Рийгикогу.
На площади Лосси будет играть оркестр, выстроится почетный караул. Президент Карис обратится к караулу с приветствием.
Во второй половине дня в Кадриоргском художественном музее состоится совместный президентский прием для членов правительства, представителей конституционных институтов и государственных чиновников. На мероприятии выступят президент Алар Карис, спикер Рийгикогу Юри Ратас и премьер-министр Кая Каллас.