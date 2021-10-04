Картина дня: глобальный сбой в работе соцсетей, нечестные игры Bolt и старт фестиваля «Золотая Маска в Эстонии»

В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram (обе принадлежат компании Facebook). Об этом свидетельствует портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Читать далее...

Приложение Bolt позволяет таксистам хитрить в свою пользу?

Хотя фирмы-агрегаторы такси прочно вошли в нашу жизнь в первую очередь за счет удобства использования, совсем уж безупречными их услуги тоже, увы, не назовешь. Претензии связаны как с работой самих приложений по вызову такси, так и с действиями таксистов. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО 〉 «Здесь прекрасная, театрально искушенная публика»

Стартует фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» — первое международное событие этого театрального сезона. Именитые актеры вновь предвкушают встречу с таллиннской публикой, которая, отмечают они, особенно чуткая и взыскательная. Читать далее...

Мартин Эхала: коронаограничения утратили свой смысл

Два года наблюдений за смертностью от коронавируса превратили общество в коллективного ипохондрика. Знание, что количество антител в нашем теле уменьшается с каждым днем, при том, что вирус никуда не делся, вызывает страх, особенно когда вы читаете эмоциональный репортаж о том, как от болезни умирает 30-летний человек, пишет Мартин Эхала в колонке мнений Postimees.

Обзор 〉 Какими ценами сеть Lidl заманивает покупателей?

Немецкая сеть дисконтных магазинов Lidl в этот четверг откроет 15 новых магазинов в Латвии. Какими ценами завлекают покупателей в новые магазины, видно из рекламных брошюр и буклетов розничной сети. Читать далее...

Двойной удар: ученые предупреждают об опасности «твиндемии»

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса ученые предупреждают о новой опасности. Если очередная, четвертая по счету глобальная волна инфекции (а она уже практически неизбежна) наложится на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении по всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв. Читать далее...

В Эстонии наблюдается резкий рост спроса на подержанные автомобили

Резкий рост спроса на подержанные автомобили объясняется тем, что автопроизводители на фоне нехватки сырья для микрочипов не могут в прежнем объеме выпускать на рынки новые машины, утверждает руководитель подразделения лизинга банка Luminor Андрус Соодла. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3806 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 540. Семеро скончались. Читать далее...

График 〉 Во всех регионах Эстонии вакцинированных меньше, чем людей с антителами