Картина дня: глобальный сбой в работе соцсетей, нечестные игры Bolt и старт фестиваля «Золотая Маска в Эстонии»
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 октября.
Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram (обе принадлежат компании Facebook). Об этом свидетельствует портал Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Читать далее...
Хотя фирмы-агрегаторы такси прочно вошли в нашу жизнь в первую очередь за счет удобства использования, совсем уж безупречными их услуги тоже, увы, не назовешь. Претензии связаны как с работой самих приложений по вызову такси, так и с действиями таксистов. Читать далее...
Стартует фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» — первое международное событие этого театрального сезона. Именитые актеры вновь предвкушают встречу с таллиннской публикой, которая, отмечают они, особенно чуткая и взыскательная. Читать далее...
Два года наблюдений за смертностью от коронавируса превратили общество в коллективного ипохондрика. Знание, что количество антител в нашем теле уменьшается с каждым днем, при том, что вирус никуда не делся, вызывает страх, особенно когда вы читаете эмоциональный репортаж о том, как от болезни умирает 30-летний человек, пишет Мартин Эхала в колонке мнений Postimees.
Немецкая сеть дисконтных магазинов Lidl в этот четверг откроет 15 новых магазинов в Латвии. Какими ценами завлекают покупателей в новые магазины, видно из рекламных брошюр и буклетов розничной сети. Читать далее...
На фоне продолжающейся пандемии коронавируса ученые предупреждают о новой опасности. Если очередная, четвертая по счету глобальная волна инфекции (а она уже практически неизбежна) наложится на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении по всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв. Читать далее...
Резкий рост спроса на подержанные автомобили объясняется тем, что автопроизводители на фоне нехватки сырья для микрочипов не могут в прежнем объеме выпускать на рынки новые машины, утверждает руководитель подразделения лизинга банка Luminor Андрус Соодла. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3806 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 540. Семеро скончались. Читать далее...
Из мониторингового исследования совершеннолетнего населения страны выяснилось, что борющиеся с коронавирусом антитела возникли путем вакцинации или перенесенной болезни почти у 77 процентов людей. Кроме того, людей с антителами во всех уголках Эстонии больше, чем охват вакцинацией в разных регионах. Читать далее...
"Высокий" туристический сезон с приходом осени закончился, и, как и прошлым летом, он прошел под звездой внутреннего туризма, поскольку привлечь иностранных туристов все еще не удалось. Читать далее...
В следующие годы в Ида-Вирумаа из Европы поступят 340 миллионов евро, которые должны существенно изменить экономическую среду питающегося за счет сланца региона. Однако целевое использование столь крупной суммы оказалось настоящим вызовом, поскольку уже сейчас возникли проблемы с выплатой предпринимательской дотации на сумму в 55 раз меньшую, чем ожидается из Европы. Читать далее...
Лауреатами Нобелевского премии по физиологии и медицине 2021 года стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения». Читать далее...
В школах Эстонии нет масштабного распространения коронавируса, однако многие дети сидят на карантине, и различия в ограничениях сбивают людей с толку, сообщает. Читать далее...
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал утечку внутренних документов 14 офшорных регистраторов, получившую название "Архив Пандоры". В утечке есть данные об офшорах, предположительно связанных с представителями российской элиты - в том числе с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым, главой Первого канала Константином Эрнстом и другими. Би-би-си рассказывает, чьи имена упомянуты в расследовании и как на него отреагировали в России. Читать далее...
В мире стремительно набирает обороты бизнес-схема, когда с целью компенсации выбросов углерода компаниям предлагают договоры на связывание углерода в каких-либо других местах. Миллиардный бизнес захватывает в Эстонию, но тревожные примеры «зеленой» стирки находятся повсеместно. Читать далее...
Swedbank находился в активном контакте с клиентами в течение всего периода торговли на бирже правом подписки на акции LHV и обнаружил, что многие клиенты до конца не поняли сути сделки и оправданность цены. Читать далее...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд за неделю до окончания срока ее полномочий начала прощальное турне по Эстонии: с Нарвы. Здесь она встретилась с мэром, посетила погранпункт и обсудила в Нарвском колледже Тартуского университета образование в Ида-Вирумаа. Читать далее...