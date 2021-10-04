Картина дня: утратившие смысл коронаограничения, нечестные игры Bolt и "архив Пандоры"

Мартин Эхала: коронаограничения утратили свой смысл

Два года наблюдений за смертностью от коронавируса превратили общество в коллективного ипохондрика. Знание, что количество антител в нашем теле уменьшается с каждым днем, при том, что вирус никуда не делся, вызывает страх, особенно когда вы читаете эмоциональный репортаж о том, как от болезни умирает 30-летний человек, пишет Мартин Эхала в колонке мнений Postimees.

Обзор 〉 Какими ценами сеть Lidl заманивает покупателей?

Немецкая сеть дисконтных магазинов Lidl в этот четверг откроет 15 новых магазинов в Латвии. Какими ценами завлекают покупателей в новые магазины, видно из рекламных брошюр и буклетов розничной сети. Читать далее...

Двойной удар: ученые предупреждают об опасности «твиндемии»

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса ученые предупреждают о новой опасности. Если очередная, четвертая по счету глобальная волна инфекции (а она уже практически неизбежна) наложится на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении по всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв. Читать далее...

В Эстонии наблюдается резкий рост спроса на подержанные автомобили

Резкий рост спроса на подержанные автомобили объясняется тем, что автопроизводители на фоне нехватки сырья для микрочипов не могут в прежнем объеме выпускать на рынки новые машины, утверждает руководитель подразделения лизинга банка Luminor Андрус Соодла. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3806 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 540. Семеро скончались. Читать далее...

Приложение Bolt позволяет таксистам хитрить в свою пользу?

Хотя фирмы-агрегаторы такси прочно вошли в нашу жизнь в первую очередь за счет удобства использования, совсем уж безупречными их услуги тоже, увы, не назовешь. Претензии связаны как с работой самих приложений по вызову такси, так и с действиями таксистов. Читать далее...

График 〉 Во всех регионах Эстонии вакцинированных меньше, чем людей с антителами

Из мониторингового исследования совершеннолетнего населения страны выяснилось, что борющиеся с коронавирусом антитела возникли путем вакцинации или перенесенной болезни почти у 77 процентов людей. Кроме того, людей с антителами во всех уголках Эстонии больше, чем охват вакцинацией в разных регионах. Читать далее...

Грустные итоги лета: иностранные туристы так и не вернулись

"Высокий" туристический сезон с приходом осени закончился, и, как и прошлым летом, он прошел под звездой внутреннего туризма, поскольку привлечь иностранных туристов все еще не удалось. Читать далее...

В Ида-Вирумаа не хотят брать предпринимательскую дотацию. Что будет с фондом справедливого перехода?

В следующие годы в Ида-Вирумаа из Европы поступят 340 миллионов евро, которые должны существенно изменить экономическую среду питающегося за счет сланца региона. Однако целевое использование столь крупной суммы оказалось настоящим вызовом, поскольку уже сейчас возникли проблемы с выплатой предпринимательской дотации на сумму в 55 раз меньшую, чем ожидается из Европы. Читать далее...

Нобелевку по медицине присудили за открытие рецепторов температуры

Лауреатами Нобелевского премии по физиологии и медицине 2021 года стали американцы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения». Читать далее...

Родители и руководители кружков сбиты с толку различием в карантинных требованиях