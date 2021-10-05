Раскольников, "красная босоножка" и другие, или Нечто из истории советского посольства в Эстонии
Не так давно в Петербурге вышла книга бывшего пресс-атташе посольства РФ в Эстонии Сергея Тамби «Россия-Эстония: История взаимоотношений и современность. К 100-летию со времени установления дипломатических отношений». Специалист по русско-эстонским связям, исследователь Галина Пономарева ознакомилась с ней и пришла к выводу, что опубликованные в ней иллюстрации и архивные материалы намного интереснее, чем текст самой книги.