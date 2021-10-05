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  • Раскольников, "красная босоножка" и другие, или Нечто из истории советского посольства в Эстонии

Раскольников, "красная босоножка" и другие, или Нечто из истории советского посольства в Эстонии

Наибольшая ценность этой книги - в публикуемых документах и фотографиях. ФОТО: Обложка книги Сергея Тамби

Не так давно в Петербурге вышла книга бывшего пресс-атташе посольства РФ в Эстонии Сергея Тамби «Россия-Эстония: История взаимоотношений и современность. К 100-летию со времени установления дипломатических отношений». Специалист по русско-эстонским связям, исследователь Галина Пономарева ознакомилась с ней и пришла к выводу, что опубликованные в ней иллюстрации и архивные материалы намного интереснее, чем текст самой книги.

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Из советских дипломатов, работавших в довоенной Эстонии, наиболее яркая фигура ─ Федор Раскольников (Ильин), который был не только дипломатом, но и писателем. Фамилия и имя советского дипломата Федора Раскольникова (Достоевского в Эстонии все читали), как и его жены Музы Раскольниковой, вызывали недоумение и возмущение у местных жителей. Но в памяти эстонцев Раскольников остался не своим псевдонимом и не своей творческой деятельностью.

Прежде всего, в 1919 году, он, будучи командующим красным флотом на Балтийском море, воевал против Эстонии. Эстонское правительство могло просто не утвердить его назначение полпредом в 1930 году, но на это не пошло. А уже в 1938 году Раскольников стал дипломатом-невозвращенцем, опасаясь жестокой расправы, и написал знаменитое «Письмо к Сталину», обличающее сталинские репрессии и напоминающее обличительные письма князя Курбского Ивану Грозному.

Письмо это было опубликовано уже после смерти Раскольникова, обстоятельства которой не до конца известны. Узнав о заключении пакта Молотова-Риббентропа, бывший советский дипломат испытал такое потрясение, что его пришлось поместить в психиатрическую клинику, где он и умер (по одной версии – выбросился из окна, по другой – был убит, по третьей – умер от внезапной острой пневмонии). О трагической судьбе дипломата в книге Тамби нет ни слова, хотя подробно описывается обычная смерть и проводы тела в Москву ничем не примечательного полпреда Алексея Устинова в 1937 году.

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