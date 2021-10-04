Экологическая катастрофа: у побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти

Известно, что на территории 33,7 кв. км произошла утечка более 450 тысяч литров нефти.

Предварительной причиной разлива местные власти называют прорыв нефтяной трубы компании Amplify Energy Corporatio, там сообщили, что трубопровод был перекрыт, а остальная нефть откачана. Сейчас водолазы пытаются определить причину.

В свою очередь береговая охрана США заявила о начале расследования инцидента в котором примут участие несколько ведомств.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований сообщает, что службы будут использовать лопаты и другие ручные инструменты для удаления нефти с береговой линии, так как тяжелая техника не может добраться до удаленных мест.

Разлив нефти площадью 13 квадратных миль у побережья Южной Калифорнии вынудил чиновников закрыть пляжи и предупредить о "существенных экологических последствиях", сообщает NBC News.