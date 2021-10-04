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  • Среднестатистический кандидат в депутаты — 49-летний мужчина с высшим образованием

Среднестатистический кандидат в депутаты — 49-летний мужчина с высшим образованием

Предвыборная реклама. ФОТО: Eero Vabamägi

Среднестатистический баллотирующийся в депутаты местных самоуправлений на предстоящих муниципальных выборах — это 49-летний мужчина с высшим образованием.

Всего на предстоящих выборах в депутаты местных самоуправлений баллотируются 10 025 кандидатов, две трети всех кандидатов проходят по партийным спискам, треть — по спискам избирательных союзов, сказал в понедельник журналистам руководитель Государственной избирательной службы Арне Койтмяэ. Независимых кандидатов насчитывается 43.

Мужчины составляют более 61 процента, а женщины более 38 процентов баллотирующихся.

По словам Койтмяэ, среднестатистический баллотирующийся в депутаты местных самоуправлений на предстоящих муниципальных выборах — это 49-летний мужчина с высшим образованием.

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