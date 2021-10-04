В ЕС разрешили третью дозу Pfizer и Moderna для лиц старше 18

Бустерная доза Moderna и Pfizer/BioNTech также была одобрена для людей с ослабленной иммунной системой.

«Бустерные дозы Comirnaty могут быть рассмотрены для лиц в возрасте 18 лет и старше по меньшей мере через шесть месяцев после второй дозы. Решения об использовании бустерных доз принимаются органами здравоохранения на государственном уровне», - говорится в сообщении EMA.

В заявлении также отмечено, что эксперты EMA оценили данные, свидетельствующие о том, что бустерная доза увеличивает уровень антител.

При этом в агентстве подчеркнули, что случаи сердечных патологий и других побочных эффектов от бустерных доз вакцин неизвестны, но этот вопрос тщательно отслеживается.

EMA также сообщила, что даст зеленый свет для ревакцинации вакцинами Moderna и Pfizer людей с ослабленной иммунной системой в течение как минимум 28 дней после второй повторной инъекции.

Иногда двух доз недостаточно для выработки достаточного количества антител у людей с ослабленным иммунитетом.