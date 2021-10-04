Пн, 4.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция ищет пропавшего в Тарту 70-летнего мужчину

Полиция ищет пропавшего в Тарту 70-летнего мужчину

Арво. ФОТО: PPA Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в выяснении местонахождение 70-летнего Арво, который в субботу ушел из дома на Каунасском бульваре в Тарту и до сих пор не вернулся.

Пропавший Арво. ФОТО: PPA Lõuna prefektuur

Сегодня, 4 октября, в полицию сообщили, что 70-летнего Арво не было дома уже несколько дней. Известно, что мужчина ушел из дома в субботу, 2 октября, в промежутке с 12 до 14 часов. Судя по собранной на данный момент информации, мужчина может оказаться в опасности без посторонней помощи. У него нет с собой телефона или других личных вещей.

У Арво темные волосы и крепкое телосложение, он носит сине-зелено-красную куртку, зеленую флисовую кофту, голубую рубашку, серые брюки и серые туфли.

Полиция собирает дополнительную информацию, чтобы выяснить возможное направление движение и местонахождение мужчины. Если в те дни кто-нибудь видел мужчину, подходящего под это описание, об этом просят сообщить, позвонив по номеру 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back