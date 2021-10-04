Полиция ищет пропавшего в Тарту 70-летнего мужчину
Полиция просит помощи в выяснении местонахождение 70-летнего Арво, который в субботу ушел из дома на Каунасском бульваре в Тарту и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождение 70-летнего Арво, который в субботу ушел из дома на Каунасском бульваре в Тарту и до сих пор не вернулся.
Сегодня, 4 октября, в полицию сообщили, что 70-летнего Арво не было дома уже несколько дней. Известно, что мужчина ушел из дома в субботу, 2 октября, в промежутке с 12 до 14 часов. Судя по собранной на данный момент информации, мужчина может оказаться в опасности без посторонней помощи. У него нет с собой телефона или других личных вещей.
У Арво темные волосы и крепкое телосложение, он носит сине-зелено-красную куртку, зеленую флисовую кофту, голубую рубашку, серые брюки и серые туфли.
Полиция собирает дополнительную информацию, чтобы выяснить возможное направление движение и местонахождение мужчины. Если в те дни кто-нибудь видел мужчину, подходящего под это описание, об этом просят сообщить, позвонив по номеру 112.