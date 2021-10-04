Полиция ищет пропавшего в Тарту 70-летнего мужчину

Сегодня, 4 октября, в полицию сообщили, что 70-летнего Арво не было дома уже несколько дней. Известно, что мужчина ушел из дома в субботу, 2 октября, в промежутке с 12 до 14 часов. Судя по собранной на данный момент информации, мужчина может оказаться в опасности без посторонней помощи. У него нет с собой телефона или других личных вещей.