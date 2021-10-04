Пропавший в Тарту 70-летний мужчина так пока и не найден: полиция обратилась с просьбой

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Керт Коткас сообщил, что полиция со вчерашнего дня разыскивает пропавшего в Тарту Арво. «На основании собранной информации вчера и сегодня мы осмотрели с полицейскими, служебными собаками и дроном различные места на лугу у реки Эмайыги, в Ихасте и от деревни Вейбри до карьера Кабина. В то же время мы выяснили, что, хотя у Арво был с собой автобусный проездной, в те дни он не использовал его. Эта информация дает основание предполагать, что мы должны продолжить поиски прежде всего в окрестностях дома мужчины», - пояснил Коткас.

Он добавил, что все еще ведется поиск дополнительной информации с камер видеонаблюдения, чтобы определить точную зону поиска. «Если у кого-то еще есть камеры видеонаблюдения на бульваре Каунасе, Мыйзавахе или Нылваку, Ихасте, Ламми или Вейбри-теэ, Идарингтеэ, Ряпинаском шоссе, Сооюзе, Касесалу или Кабина-теэ, Рыыму и Паюла-теэ, записи с которых полиция еще не запрашивала, их просят сохранить записи, а также, по возможности, просмотреть их, чтобы выяснить, попал ли второго октября в промежутке с 12 до 15 часов в объектив камеры человек, соответствующий описанию.

Пропавший Арво. ФОТО: PPA Lõuna prefektuur

Четвертого октября в полицию сообщили, что 70-летнего Арво не было дома уже несколько дней. Известно, что мужчина ушел из дома в субботу, 2 октября, в промежутке с 12 до 14 часов. Судя по собранной на данный момент информации, мужчина может оказаться в опасности без посторонней помощи. У него нет с собой телефона или других личных вещей.

У Арво темные волосы и крепкое телосложение, он носит сине-зелено-красную куртку, зеленую флисовую кофту, голубую рубашку, серые брюки и серые туфли.