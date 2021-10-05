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  • В Таллинне на пешеходном переходе сбили ребенка: автомобиль покинул место происшествия

В Таллинне на пешеходном переходе сбили ребенка: автомобиль покинул место происшествия

Politseiauto ФОТО: Marko Saarm

В понедельник, 4 октября, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Инцидент имел место около 17.10 на бульваре Мере. Автомобиль Volkswagen Bora, совершавший поворот налево — на улицу Инсенери, сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина ненадолго остановилась, а затем покинула место происшествия.

Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в Таллиннскую детскую больницу.

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