В Таллинне на пешеходном переходе сбили ребенка: автомобиль покинул место происшествия
В понедельник, 4 октября, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
В понедельник, 4 октября, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
Инцидент имел место около 17.10 на бульваре Мере. Автомобиль Volkswagen Bora, совершавший поворот налево — на улицу Инсенери, сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина ненадолго остановилась, а затем покинула место происшествия.
Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в Таллиннскую детскую больницу.