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  • Таллинн
  • Нет принудительной вакцинации: фонд «В защиту семьи и традиций» проведет крупную акцию протеста

Нет принудительной вакцинации: фонд «В защиту семьи и традиций» проведет крупную акцию протеста

Руководитель SAPTK Варро Вооглайд. ФОТО: Tairo Lutter

23 октября в 12:00 фонд «В защиту семьи и традиций» (SAPTK) проведет на площади Вабадузе в Таллинне крупную демонстрацию в защиту свободного общества.

Демонстрация проводится для того, чтобы в борьбе против COVID-19 соблюдалось уважение к принципам, на которых основано свободное общество.

Организаторы отмечают, что фактическая принудительная вакцинация недопустима и должна быть прекращена. Принцип добровольной вакцинации должен уважаться на практике, а не только на словах.

Подчеркивается также, что следует сделать доступными людям возможности домашнего лечения Covid-19 на ранних стадиях, что статистические данные о распространении коронавируса в обществе следует представлять честно и что целенаправленное запугивание со стороны властей неприемлемо.

Акция протеста зарегистрирована и ее организует фонд «В защиту семьи и традиций» вместе с партнерами. Организаторы заверяют, что при проведении демонстрации они уделят особое внимание безопасности, для чего попросят помощи полиции.

Ожидается, что на акции протеста будут присутствовать более чем 5000 человек со всей Эстонии. 

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