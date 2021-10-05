Нет принудительной вакцинации: фонд «В защиту семьи и традиций» проведет крупную акцию протеста

Демонстрация проводится для того, чтобы в борьбе против COVID-19 соблюдалось уважение к принципам, на которых основано свободное общество.

Организаторы отмечают, что фактическая принудительная вакцинация недопустима и должна быть прекращена. Принцип добровольной вакцинации должен уважаться на практике, а не только на словах.

Подчеркивается также, что следует сделать доступными людям возможности домашнего лечения Covid-19 на ранних стадиях, что статистические данные о распространении коронавируса в обществе следует представлять честно и что целенаправленное запугивание со стороны властей неприемлемо.

Акция протеста зарегистрирована и ее организует фонд «В защиту семьи и традиций» вместе с партнерами. Организаторы заверяют, что при проведении демонстрации они уделят особое внимание безопасности, для чего попросят помощи полиции.