Нет принудительной вакцинации: фонд «В защиту семьи и традиций» проведет крупную акцию протеста
23 октября в 12:00 фонд «В защиту семьи и традиций» (SAPTK) проведет на площади Вабадузе в Таллинне крупную демонстрацию в защиту свободного общества.
23 октября в 12:00 фонд «В защиту семьи и традиций» (SAPTK) проведет на площади Вабадузе в Таллинне крупную демонстрацию в защиту свободного общества.
Демонстрация проводится для того, чтобы в борьбе против COVID-19 соблюдалось уважение к принципам, на которых основано свободное общество.
Организаторы отмечают, что фактическая принудительная вакцинация недопустима и должна быть прекращена. Принцип добровольной вакцинации должен уважаться на практике, а не только на словах.
Подчеркивается также, что следует сделать доступными людям возможности домашнего лечения Covid-19 на ранних стадиях, что статистические данные о распространении коронавируса в обществе следует представлять честно и что целенаправленное запугивание со стороны властей неприемлемо.
Акция протеста зарегистрирована и ее организует фонд «В защиту семьи и традиций» вместе с партнерами. Организаторы заверяют, что при проведении демонстрации они уделят особое внимание безопасности, для чего попросят помощи полиции.
Ожидается, что на акции протеста будут присутствовать более чем 5000 человек со всей Эстонии.