Среднюю пенсию по старости хотят перестать облагать налогом: законопроект передан кабмину
Министерство финансов направило в правительство законопроект об освобождении средней пенсии от подоходного налога.
Министерство финансов направило в правительство законопроект об освобождении средней пенсии от подоходного налога.
Согласно законопроекту, средняя государственная пенсия по старости будет полностью освобождена от подоходного налога с 1 января 2023 года, передает Rus.ERR.
Сейчас в отношении пенсионеров применяется положение о необлагаемом налогом минимуме, который при увеличении доходов сокращается. Таким образом, пенсия, превышающая 500 евро, в настоящее время облагается подоходным налогом.
В 2023 году пенсию выше 500 евро будут получать более 200 тысяч пенсионеров, а предполагаемый размер средней пенсии по старости составит, согласно последним прогнозам, 654 евро в месяц.