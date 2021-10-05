Среднюю пенсию по старости хотят перестать облагать налогом: законопроект передан кабмину

Согласно законопроекту, средняя государственная пенсия по старости будет полностью освобождена от подоходного налога с 1 января 2023 года, передает Rus.ERR.

Сейчас в отношении пенсионеров применяется положение о необлагаемом налогом минимуме, который при увеличении доходов сокращается. Таким образом, пенсия, превышающая 500 евро, в настоящее время облагается подоходным налогом.