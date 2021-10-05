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  • Среднюю пенсию по старости хотят перестать облагать налогом: законопроект передан кабмину

Среднюю пенсию по старости хотят перестать облагать налогом: законопроект передан кабмину

Пенсия. ФОТО: via www.imago-images.de/imago images/Joko

Министерство финансов направило в правительство законопроект об освобождении средней пенсии от подоходного налога.

Согласно законопроекту, средняя государственная пенсия по старости будет полностью освобождена от подоходного налога с 1 января 2023 года, передает Rus.ERR.

Сейчас в отношении пенсионеров применяется положение о необлагаемом налогом минимуме, который при увеличении доходов сокращается. Таким образом, пенсия, превышающая 500 евро, в настоящее время облагается подоходным налогом.

В 2023 году пенсию выше 500 евро будут получать более 200 тысяч пенсионеров, а предполагаемый размер средней пенсии по старости составит, согласно последним прогнозам, 654 евро в месяц.

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