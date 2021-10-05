Тема не нова. Уже несколько лет назад Таллиннская городская управа обдумывала возможность пересмотреть или вообще расторгнуть заключенные с частными предприятиями в 2006 году, но со временем становившиеся все более неразумными договоры о так называемом обслуживании школ. Однако они сохраняются до сих пор, пишет Postimees.