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Таллинн находится в сложном положении из-за спорных школьных договоров
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Тема не нова. Уже несколько лет назад Таллиннская городская управа обдумывала возможность пересмотреть или вообще расторгнуть заключенные с частными предприятиями в 2006 году, но со временем становившиеся все более неразумными договоры о так называемом обслуживании школ. Однако они сохраняются до сих пор, пишет Postimees.
Когда у Михаила Кылварта (Центристская партия) спросили об изменении или расторжении указанных, накладывающих большую нагрузку договорах, он ответил, что работа идет, но составление основательного ответа потребует времени. Пока Postimees ждал ответ из города, обсудить тему взялись представители партий, находящихся в Таллинне в оппозиции.