Обзор: стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне за месяц опять выросла

Как отметил руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, инфляция дает о себе знать и в секторе недвижимости, но это не единственная причина роста средней цены.

«Если в последние два десятилетия рынок недвижимости Таллинна стоял на кредитных деньгах шведских банков, то сейчас многие крупные сделки совершаются за счет средств, заработанных самими жителями Эстонии. Например, в прошлом месяце и за самый дорогой дом, и за квартиру в столице было заплачено по три миллиона евро, что является исключительно крупной сделкой. Повышение средней цены квадратного метра скорее отражает сделки с дорогой недвижимостью, а цена на более старые квартиры в спальных районах такими же темпами не росла», — сказал Вахтер.

«Сроки продаж недвижимости короткие, но в то же время объемы находятся на вполне обычном уровне. По сравнению с сентябрем предыдущих пяти лет, в этом году было заключено примерно такое же количество сделок», — добавил Вахтер.

В сентябре в Таллинне было совершено 1176 сделок купли-продажи недвижимости, что почти на 22% больше, чем в августе. В прошлом месяце в Таллинне было продано 900 квартир, что на 26% больше, чем в августе, и на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена квадратного метра квартиры за месяц выросла на 6,5 %, а по сравнению с прошлым годом - на 14%. Самая дорогая квартира была продана за 3,1 миллиона евро.

В сентябре в Таллинне было продано 23 частных дома, что на 12 меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан почти за три миллиона евро.