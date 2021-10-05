За сутки в Эстонии скончались девять человек с коронавирусом, заразились 896

Среди новых заразившихся 599 человек не были вакцинированы, а 297 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 5 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 191 человек. Всего в больницах находится 233 пациента с коронавирусом, из них 169 человек (72,5%) не были вакцинированы, у 64 человек (27,5%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 42 новые истории болезни. Скончались девять человек с коронавирусом: 62-летний мужчина, 72-летний мужчина, 74-летний мужчина, 77-летние мужчина и женщина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 88-летняя женщина и 99-летний мужчина.

За сутки было введено 1739 доз вакцины, в общей сложности введено 1 377 372 дозы. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).