Пожилых людей продолжают завлекать к нотариусу для заключения сомнительных сделок
Многие легковерные люди стали в прошлом году жертвами телефонного или интернет-мошенничества, но в арсенале аферистов есть и другие инструменты – пожилых людей пытаются уговорить заключить нотариальные сделки, в результате которых они могут лишиться права на свое имущество и даже единственного жилья. Нотариусы особенно осторожно относятся к заверению договоров дарения и доверенностей, поскольку именно при помощи этих документов нечистые на руку люди нередко пытаются лишить пожилых людей права на собственность.