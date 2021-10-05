Пожилых людей продолжают завлекать к нотариусу для заключения сомнительных сделок

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, часты ситуации, когда нотариусы отказываются заверять сделку из-за вызывающих подозрения обстоятельств. «Нередко пожилой человек приходит в нотариальное бюро по настоянию молодого знакомого, родственника или даже собственного ребенка с целью заключения договора дарения или оформления доверенности, которыми он отчуждает свое имущество в пользу другого человека или передает ему право им распоряжаться. На месте же оказывается, что пожилой человек на самом деле не понимает, что его просят подписать и каковы будут последствия сделки. Разумеется, в таком случае нотариус откажется заверять сделку», – сказала Саар-Йохансон.

Договор дарения может стоить пожилому человеку единственного дома

В некоторых случаях пожилой человек приходит в нотариальное бюро для заключения договора дарения в пользу ребенка, родственника или знакомого, но оказывается, что он не понимает сути договора. Недавно, например, был случай, когда к нотариусу обратились для заключения договора дарения, которым пожилой мужчина передал бы свою квартиру женщине существенно младше него. В этом случае инициатором была женщина, которая и стала бы бенефициаром, но при подготовке сделки и в результате общения с обоими участниками выяснилось, что на самом деле речь идет о договоре купли-продажи, а указанная в нем стоимость квартиры была занижена в несколько раз по сравнению с рыночной. Кроме того, это было единственное жилье пожилого мужчины, который, к тому же, был с особыми потребностями.

У нотариуса возникло подозрение, что речь идет о желании злоупотребить доверием пожилого мужчины, и он отказался заверять сделку», – рассказала председатель Нотариальной палаты.

Еще в одном случае на прием к нотариусу для заключения договора дарения недвижимости записался молодой родственник 80-летнего дарителя, но в ходе беседы стало понятно, что даритель на самом деле вовсе не желает заключать такой договор. Аналогичная ситуация возникла с 85-летней пенсионеркой, которая пришла на заключение нотариального договора дарения квартиры. В этом случае это также была инициатива ребенка, а дарительница не была уверена, хочет она заключить договор дарения или составить завещание, и беспокоилась, сможет ли она продолжать жить в квартире. В заверении этого договора также было отказано.

Завещание используется, чтобы в будущем оставить братьев и сестер без родительского наследства

По словам Саар-Йохансон, договор дарения является одним из наиболее распространенных способов злоупотребления чужим доверием, однако не менее внимательно нотариусы относятся к заверению доверенностей и завещаний, если они чувствуют, что на пожилого человека оказывается давление. В одном случае, например, к нотариусу обратились для заверения доверенности, согласно которой доверителем является 95-мужчина, однако в ходе беседы с ним выяснилось, что в его отношении в суд уже подано дело об установления опекунства. По этой причине доверенность не была заверена.