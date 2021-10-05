Безработица в Эстонии сокращается медленно
Зарегистрированная безработица в Эстонии сокращается низкими темпами.
Зарегистрированная безработица в Эстонии сокращается низкими темпами.
За последнюю неделю в стране стало примерно на 200 безработных меньше, а уровень безработицы остался на отметке в 6,8%, пишет Rus.ERR.
По положению на 3 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 44 441 человек. Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 10,7%, а самый низкий на Хийумаа - 3,7%. В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,7%. Без работы в столичном регионе остаются 21 276 человек, в том числе 15 685 - в Таллинне.
В Тарту зарегистрировано 2624 безработных, а в Ида-Вирумаа - 6292, из них 2901 в Нарве, 1567 - в Кохтла-Ярве.