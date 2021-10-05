Безработица в Эстонии сокращается медленно

За последнюю неделю в стране стало примерно на 200 безработных меньше, а уровень безработицы остался на отметке в 6,8%, пишет Rus.ERR .

По положению на 3 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 44 441 человек. Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 10,7%, а самый низкий на Хийумаа - 3,7%. В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,7%. Без работы в столичном регионе остаются 21 276 человек, в том числе 15 685 - в Таллинне.