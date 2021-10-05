В следующем году бюджет здравоохранения увеличится более чем на 300 миллионов евро

«Государственный бюджет следующего года будет ответственным и будет четко ориентирован на поддержание здоровья и благополучия людей. Наша главная цель - преодолеть кризис COVID-19, чтобы мы могли безопасно жить в открытом обществе», - сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

«Вакцинация, доступная бесплатно для всех жителей Эстонии, по-прежнему играет ключевую роль в предотвращении распространения вируса. На вакцинацию мы запланировали почти 40 миллионов евро. Также считаю важным повышение заработной платы медицинских работников хотя бы средними по Эстонии темпами, то есть на семь-восемь процентов, как это согласовано и в коллективном договоре. В то же время мы сосредоточимся на обеспечении доступности медицинских услуг и модернизации инфраструктуры здравоохранения».

Чтобы эффективно предотвращать распространение вируса, быстро выявлять инфицированных и их близкие контакты, будет также обеспечена доступность тестирования, на которое предусмотрено около 20 миллионов евро. Также учтены расходы на укрепление Департамента здоровья и его антикризисного управления, чтобы увеличить его возможности по контролю за распространением коронавируса - на это запланировано в общей сложности 3,5 миллиона евро.

Чтобы люди не сильно теряли доход, оставаясь дома при появлении первых признаков болезни или близком контакте с инфицированным, более льготный порядок компенсации больничных листов, действующий с января 2021 года, будет продлен до конца 2022 года. Этот расход оценивается в 19 миллионов евро.

Помимо Таллиннской больницы, на проектирование и строительство которой на 2021-2026 годы Эстония подает заявку на 280 миллионов евро из Европейского фонда перезапуска, и общей стоимостью ориентировочно в 520 миллионов евро, продолжатся иностранные инвестиции в модернизацию больничной сети, новые центры здоровья, и программное обеспечение семейной медицины и портала здоровья, на что будет направлено 24,1 миллиона евро. 35 миллионов пойдут на модернизацию лечебных отделений Северо-Эстонской Региональной больницы и Клиники Тартуского университета, а также 5,1 миллиона на реконструкцию здания G Ида-Вируской центральной больницы. Из средств Европейского союза на борьбу с коронавирусом REACT-EU 8,4 миллиона будет направлено как на создание новых изоляционных палат, так и на реконструкцию существующих, включая увеличение пропускной способности и непрерывности кислородной терапии. 12,6 миллиона евро будут направлены на инвестиции в здание B и Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы, здание A Клиники Тартуского университета и Южно-Эстонскую больницу, реконструкцию отделений неотложной медицины больниц Ярвамаа и Хийумаа, а также в реконструкцию отделения психиатрии и покупку аппарата для магнитно-резонансной томографии больницы Курессааре.