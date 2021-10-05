В следующем году бюджет здравоохранения увеличится более чем на 300 миллионов евро
В следующем году бюджет сектора здравоохранения увеличится более чем на 300 миллионов евро. На расходы в сфере здравоохранения, связанные с коронавирусом, запланировано более 102 миллионов евро, из которых 80,4 миллиона поступят из государственного бюджета, а 22,4 миллиона - из финансирования Европейского союза. В следующем году заработная плата медицинских работников увеличится в соответствии с коллективным договором на 2021-2022 годы, сохранится более льготная компенсация по больничным листам и улучшится доступность услуг поддержки психического здоровья.