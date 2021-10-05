Электроэнергия в странах Балтии подешевела на 14%

По его данным, снижение цен фиксировалось и в Латвии с Эстонией, где электроэнергия также подешевела на 14% до 103,91 евро за мегаватт-час.

"Снижение цен на электроэнергию в странах Балтии в основном обусловлено ее снижением в Северных странах. Поток электроэнергии из Швеции (зона SE4) вырос на 34%, а по сравнению с предыдущей неделе, поток из России вырос на 38%, между тем, из Финляндии он сократился на 5%", – отметил в пресс-релизе глава Отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.