Вт, 5.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Электроэнергия в странах Балтии подешевела на 14%

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

На минувшей неделе оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 14% до 104,16 евро за мегаватт-час, утверждает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

По его данным, снижение цен фиксировалось и в Латвии с Эстонией, где электроэнергия также подешевела на 14% до 103,91 евро за мегаватт-час.

"Снижение цен на электроэнергию в странах Балтии в основном обусловлено ее снижением в Северных странах. Поток электроэнергии из Швеции (зона SE4) вырос на 34%, а по сравнению с предыдущей неделе, поток из России вырос на 38%, между тем, из Финляндии он сократился на 5%", – отметил в пресс-релизе глава Отдела корпоративных клиентов Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

За неделю потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 2% и составило 520 гигаватт-часов. За этот период в странах Балтии была произведена половина (50%) требующейся им электроэнергии.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back