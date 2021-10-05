Почему почти половина населения Балтии сейчас не покупает недвижимость?
Согласно опросу, проведенному банком Luminor, почти половина населения Балтии сейчас не покупает недвижимость, поскольку доходов недостаточно, чтобы взять на себя обязательства по кредиту, а некоторые не могут собрать деньги на первый взнос. Жители Эстонии в качестве основного препятствия назвали отсутствие денег на первый взнос (42%), ту же причину назвали жители Литвы (44%), а жители Латвии указали на недостаточный доход (41%).