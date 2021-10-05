Вт, 5.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Э-выборы готовы, отсутствие маски голосованию не помешает

Выборы в органы местных самоуправлений начнутся уже в следующий понедельник. ФОТО: Tairo Lutter

В следующий понедельник в Эстонии начнутся выборы с органы самоуправлений. На первых выборах, проходящих в условиях пандемии Covid-19, ограничений и обязательств не будет, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

Использование маски носит рекомендательный характер, справку иммунизации спрашивать не будут. «При организации голосования исходим из общих рекомендаций для общественных помещений. Рекомендуем всем избирателям носить маски, соблюдать на участках дистанцию и дезинфицировать руки. Те же правила действуют для участковых комиссий. Их задача – при необходимости рассеивать избирателей и дезинфицировать рабочие поверхности», - сказал руководитель Государственной избирательной службы Арне Койтмяэ и в качестве практического совета рекомендовал не оставлять выборы на последнюю минуту.

Избирательная служба: на участках действуют те же правила, что в остальных общественных помещениях

По словам представителей Государственной избирательной службы, во время пресс-конференции Койтмяэ отвечал на конкретный вопрос: прогонят ли избирателя без маски с избирательного участка? На самом деле, если избиратель не может по состоянию здоровья носить маску, с избирательного участка его никто не прогонит. Также как такого клиента никто не гонит из продуктового магазина. Но рекомендация все же такова, что введенные правительством ограничения действуют и на избирательных участках.

В Избирательной службе подчеркнули, что общий принцип таков, что на избирательных участках действуют такие же принципы, что во всех остальных общественных помещениях. Если правительство ввело требование ношения маски, его нужно исполнять и на избирательных участках.

Если избиратель заражен или находится в изоляции, он может использовать возможность э-голосования или подать по телефону ходатайство о голосовании на дому, после чего представители избирательного участка приедут к нему домой с урной для голосования.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back