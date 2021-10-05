Э-выборы готовы, отсутствие маски голосованию не помешает

Использование маски носит рекомендательный характер, справку иммунизации спрашивать не будут. «При организации голосования исходим из общих рекомендаций для общественных помещений. Рекомендуем всем избирателям носить маски, соблюдать на участках дистанцию и дезинфицировать руки. Те же правила действуют для участковых комиссий. Их задача – при необходимости рассеивать избирателей и дезинфицировать рабочие поверхности», - сказал руководитель Государственной избирательной службы Арне Койтмяэ и в качестве практического совета рекомендовал не оставлять выборы на последнюю минуту.

Избирательная служба: на участках действуют те же правила, что в остальных общественных помещениях

По словам представителей Государственной избирательной службы, во время пресс-конференции Койтмяэ отвечал на конкретный вопрос: прогонят ли избирателя без маски с избирательного участка? На самом деле, если избиратель не может по состоянию здоровья носить маску, с избирательного участка его никто не прогонит. Также как такого клиента никто не гонит из продуктового магазина. Но рекомендация все же такова, что введенные правительством ограничения действуют и на избирательных участках.

В Избирательной службе подчеркнули, что общий принцип таков, что на избирательных участках действуют такие же принципы, что во всех остальных общественных помещениях. Если правительство ввело требование ношения маски, его нужно исполнять и на избирательных участках.

Если избиратель заражен или находится в изоляции, он может использовать возможность э-голосования или подать по телефону ходатайство о голосовании на дому, после чего представители избирательного участка приедут к нему домой с урной для голосования.