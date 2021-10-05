Э-выборы готовы, отсутствие маски голосованию не помешает
В следующий понедельник в Эстонии начнутся выборы с органы самоуправлений. На первых выборах, проходящих в условиях пандемии Covid-19, ограничений и обязательств не будет, пишет Postimees.
В следующий понедельник в Эстонии начнутся выборы с органы самоуправлений. На первых выборах, проходящих в условиях пандемии Covid-19, ограничений и обязательств не будет, пишет Postimees.
Использование маски носит рекомендательный характер, справку иммунизации спрашивать не будут. «При организации голосования исходим из общих рекомендаций для общественных помещений. Рекомендуем всем избирателям носить маски, соблюдать на участках дистанцию и дезинфицировать руки. Те же правила действуют для участковых комиссий. Их задача – при необходимости рассеивать избирателей и дезинфицировать рабочие поверхности», - сказал руководитель Государственной избирательной службы Арне Койтмяэ и в качестве практического совета рекомендовал не оставлять выборы на последнюю минуту.