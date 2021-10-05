Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли
Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имена лауреатов премии по физике. Ими стали три ученых - Сикуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи - за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем.
Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имя лауреатов премии по физике. Ими стали три ученых - Сикуро Манабе, Клаус Хассельман и итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи - за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем и моделирование климата Земли.
Сюкуро Манабе, японско-американский климатолог, стоявший у истоков компьютерного моделирования климатических изменений, и немецкий физик, специалист в области океанологии, метеорологии, климатологии и статистики Клаус Хассельман разделили половину Нобелевской премии 2021 года в области физики "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления".
В свою очередь итальянский физик-теоретик Джорджо Паризи удостоился второй половины награды за "открытие взаимосвязи беспорядка и флуктуаций в физических системах в масштабах от атомного до планетарного".
Вручение Нобелевских премий в Стокгольме в этом году проходит без традиционных банкетов, а лауреаты получают медали и дипломы у себя дома.
В этом году Нобелевские премии в области физики, химии, медицины, экономики и защиты мира вручаются с 4 по 11 октября.
Само торжество еще с прошлого года проводится преимущественно по видеосвязи из-за пандемии коронравируса, которая продолжается в Еропе и во многих других частях мира.
Впрочем, Норвежский Нобелевский комитет не исключает возможность того, что Премия мира все же будет вручена победителям лично в Осло.
Лауреату Нобелевской премии 2021 года получат 10 млн шведских крон (более миллиона долларов).