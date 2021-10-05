Картина дня: визит президента Еврокомиссии, спорные школьные договоры и организация выборов

Американский бизнесмен возмущен эстонской полицией и соцработниками: «Это расизм!»

Живущий последние годы в Эстонии 63-летний чернокожий предприниматель Стивен из американского штата Луизиана столкнулся здесь с местной системой защиты детей и правоохранительными органами и остался весьма недоволен их действиями. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija, который можно посмотреть здесь.

Таллинн находится в сложном положении из-за спорных школьных договоров

Тема не нова. Уже несколько лет назад Таллиннская городская управа обдумывала возможность пересмотреть или вообще расторгнуть заключенные с частными предприятиями в 2006 году, но со временем становившиеся все более неразумными договоры о так называемом обслуживании школ. Однако они сохраняются до сих пор. Читать далее…

Урсула фон дер Ляйен дала в Таллинне зеленый свет программе перезапуска экономики Эстонии

Сегодня, 5 октября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Таллинн, чтобы встретиться с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и официально одобрить программу перезапуска экономики ЭР. Читать далее...

Константин Райкин: актер должен что-то раскопать в роли о себе, не раскопаешь — не сыграешь

Одни из главных жемчужин фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» в этом году — два спектакля театра «Сатирикон» с участием легендарного актера Константина Райкина: «Шутники» по пьесе Островского и поэтический моноспектакль «Константин Райкин. СВОИМ ГОЛОСОМ». Rus.Postimees поговорил с артистом о его любви к поэту Давиду Самойлову, драматургии Александра Островского и его знаменитом отце. Читать далее…

Э-выборы готовы, отсутствие маски голосованию не помешает

В следующий понедельник в Эстонии начнутся выборы с органы самоуправлений. На первых выборах, проходящих в условиях пандемии Covid-19, ограничений и обязательств не будет. Читать далее…

За сутки в Эстонии скончались девять человек с коронавирусом, заразились 896

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6219 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 896. Скончались девять человек. Читать далее...

Ценовое ралли на рынке подержанных машин набирает обороты

Поскольку производство новых автомобилей серьезно нарушено из-за нехватки комплектующих, а очереди у дилеров выросли до полугода из-за проблем с поставками, на рынке стали активнее скупать подержанные автомобили. Читать далее…

Лийна Керсна: в коронакризис учителя вселили в общество надежду

Во вторник в честь Дня учителя министр образования и науки Лийна Керсна обратилась к педагогам, похвалив их за работу в коронакризис, а также отметив, что именно они дали обществу надежду. Читать далее…

Видео 〉 Пассажир набросился с кулаками на водителя автобуса Atko

Автобусная фирма Atko Grupp, обслуживающая вильяндиские уездные линии, вероятно, сегодня подаст заявление в полицию, так как днем ранее агрессивный пассажир набросился на водителя с кулаками. По словам как представителя автобусной фирмы, так и руководителя центра общественного транспорта, нападения на водителей автобусов происходят крайне редко. Читать далее…

Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли

Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имена лауреатов премии по физике. Ими стали три ученых - Сикуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи - за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем. Читать далее…

Марк Цукерберг потерял $7 млрд из-за сбоя сервисов Facebook

Ошибочное изменение конфигурации привело к глобальному многочасовому сбою в работе соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp, данные пользователей не пострадали. Читать далее...

В следующем году бюджет здравоохранения увеличится более чем на 300 миллионов евро