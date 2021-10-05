Картина дня: визит президента Еврокомиссии, спорные школьные договоры и рост цен на бензин

ВИДЕО 〉 Опубликована часть видео, снятого у парома «Эстония»

Центр расследований в области безопасности опубликовал на своем сайте кадры, снятые в рамках предварительных исследований у останков парома «Эстония». Ранее руководитель исследования Рене Арикас заверил, что материалы будут обнародованы, как только Департамент полиции и погранохраны сможет их отредактировать. Читать далее...

Американский бизнесмен возмущен эстонской полицией и соцработниками: «Это расизм!»

Живущий последние годы в Эстонии 63-летний чернокожий предприниматель Стивен из американского штата Луизиана столкнулся здесь с местной системой защиты детей и правоохранительными органами и остался весьма недоволен их действиями. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija, который можно посмотреть здесь.

Тоом – Криштафовичу: а если завтра в эстонскую школу придут все русские?

В предвыборной дискуссии в студии Rus.Postimees приняли участие депутат Европарламента, первый номер Центристской партии в округе Пыхья-Таллинн Яна Тоом и общественный деятель Евгений Криштафович, идущий на выборы в списке Партии реформ по тому же округу. Смотрите интервью в повторе!

Впервые на выборах не будет “дня тишины”: политики уже регистрируют в полиции акции около избирательных участков

Муниципальные выборы, которые продлятся всю следующую неделю, впервые пройдут без двух действовавших ранее ограничений: избирателям можно будет голосовать на любом участке в своем избирательном округе, а политикам можно будет проводить рекламные акции даже в день голосования и даже у дверей избирательных участков. Читать далее...

Таллинн находится в сложном положении из-за спорных школьных договоров

Тема не нова. Уже несколько лет назад Таллиннская городская управа обдумывала возможность пересмотреть или вообще расторгнуть заключенные с частными предприятиями в 2006 году, но со временем становившиеся все более неразумными договоры о так называемом обслуживании школ. Однако они сохраняются до сих пор. Читать далее…

Урсула фон дер Ляйен дала в Таллинне зеленый свет программе перезапуска экономики Эстонии

Сегодня, 5 октября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Таллинн, чтобы встретиться с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и официально одобрить программу перезапуска экономики ЭР. Читать далее...

Константин Райкин: актер должен что-то раскопать в роли о себе, не раскопаешь — не сыграешь

Одни из главных жемчужин фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» в этом году — два спектакля театра «Сатирикон» с участием легендарного актера Константина Райкина: «Шутники» по пьесе Островского и поэтический моноспектакль «Константин Райкин. СВОИМ ГОЛОСОМ». Rus.Postimees поговорил с артистом о его любви к поэту Давиду Самойлову, драматургии Александра Островского и его знаменитом отце. Читать далее…

Э-выборы готовы, отсутствие маски голосованию не помешает