Картина дня: визит президента Еврокомиссии, спорные школьные договоры и рост цен на бензин
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 октября.
Центр расследований в области безопасности опубликовал на своем сайте кадры, снятые в рамках предварительных исследований у останков парома «Эстония». Ранее руководитель исследования Рене Арикас заверил, что материалы будут обнародованы, как только Департамент полиции и погранохраны сможет их отредактировать. Читать далее...
Живущий последние годы в Эстонии 63-летний чернокожий предприниматель Стивен из американского штата Луизиана столкнулся здесь с местной системой защиты детей и правоохранительными органами и остался весьма недоволен их действиями. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija, который можно посмотреть здесь.
В предвыборной дискуссии в студии Rus.Postimees приняли участие депутат Европарламента, первый номер Центристской партии в округе Пыхья-Таллинн Яна Тоом и общественный деятель Евгений Криштафович, идущий на выборы в списке Партии реформ по тому же округу. Смотрите интервью в повторе!
Муниципальные выборы, которые продлятся всю следующую неделю, впервые пройдут без двух действовавших ранее ограничений: избирателям можно будет голосовать на любом участке в своем избирательном округе, а политикам можно будет проводить рекламные акции даже в день голосования и даже у дверей избирательных участков. Читать далее...
Тема не нова. Уже несколько лет назад Таллиннская городская управа обдумывала возможность пересмотреть или вообще расторгнуть заключенные с частными предприятиями в 2006 году, но со временем становившиеся все более неразумными договоры о так называемом обслуживании школ. Однако они сохраняются до сих пор. Читать далее…
Сегодня, 5 октября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Таллинн, чтобы встретиться с премьер-министром Эстонии Каей Каллас и официально одобрить программу перезапуска экономики ЭР. Читать далее...
Одни из главных жемчужин фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» в этом году — два спектакля театра «Сатирикон» с участием легендарного актера Константина Райкина: «Шутники» по пьесе Островского и поэтический моноспектакль «Константин Райкин. СВОИМ ГОЛОСОМ». Rus.Postimees поговорил с артистом о его любви к поэту Давиду Самойлову, драматургии Александра Островского и его знаменитом отце. Читать далее…
В следующий понедельник в Эстонии начнутся выборы с органы самоуправлений. На первых выборах, проходящих в условиях пандемии Covid-19, ограничений и обязательств не будет. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6219 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 896. Скончались девять человек. Читать далее...
Сегодня, 5 октября, цена 95-го бензина на столичных заправках выросла до 1,539 евро, что является самой высокой ценой в истории эстонской розницы. Никогда еще ранее 95-й бензин не стоил дороже полутора евро. Читать далее...
Поскольку производство новых автомобилей серьезно нарушено из-за нехватки комплектующих, а очереди у дилеров выросли до полугода из-за проблем с поставками, на рынке стали активнее скупать подержанные автомобили. Читать далее…
Во вторник в честь Дня учителя министр образования и науки Лийна Керсна обратилась к педагогам, похвалив их за работу в коронакризис, а также отметив, что именно они дали обществу надежду. Читать далее…
Автобусная фирма Atko Grupp, обслуживающая вильяндиские уездные линии, вероятно, сегодня подаст заявление в полицию, так как днем ранее агрессивный пассажир набросился на водителя с кулаками. По словам как представителя автобусной фирмы, так и руководителя центра общественного транспорта, нападения на водителей автобусов происходят крайне редко. Читать далее…
Многие не посещали стоматолога из-за высокой заболеваемости. «Взрослым и детям с признаками заболевания - кашлем и насморком - не разрешали посещать». Читать далее...
Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имена лауреатов премии по физике. Ими стали три ученых - Сикуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи - за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем. Читать далее…
Ошибочное изменение конфигурации привело к глобальному многочасовому сбою в работе соцсетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp, данные пользователей не пострадали. Читать далее...
В следующем году бюджет сектора здравоохранения увеличится более чем на 300 миллионов евро. На расходы в сфере здравоохранения, связанные с коронавирусом, запланировано более 102 миллионов евро, из которых 80,4 миллиона поступят из государственного бюджета, а 22,4 миллиона - из финансирования Европейского союза. Читать далее...