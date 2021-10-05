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Коронавирус ударил по стоматологии

Визит к стоматологу. Иллюстративное фото. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

В прошлом году стоматолога на Сааремаа посетили на полторы тысячи человек меньше, чем в 2019 году, пишет Saarte Hääl.

По данным Института развития здоровья, в 2019 году к стоматологу на Сааремаа обратились 16 098 человек, а в прошлом году - только 14 731 человек. Число детей в возрасте до 14 лет, обратившихся к стоматологу, сократилось на несколько тысяч: с 4987 до 3046 детей. Если в 2019 году было совершено 34126 визитов к стоматологу, то в 2020 году только 30201.

По словам стоматолога клиники Dental Clinic на Курессааре Май-Лийз Сумберг, уменьшение числа посетителей и визитов однозначно связано с распространением коронавируса, появившегося на Сааремаа прошлой весной.

«В течение нескольких месяцев было очень трудно добраться до стоматолога. В то же время наша клиника была открыта только для лиц, нуждающихся в первой помощи, в какой-то период у нас работала была организована по принципу рассеивания - одновременно работал только один врач», - сказала она.

Многие не посещали стоматолога из-за высокой заболеваемости. «Взрослым и детям с признаками заболевания - кашлем и насморком - не разрешали посещать», - сказал доктор Сумберг.

Также, по ее словам, что пандемия коронавируса также повлияла на жителей Саареского уезда с экономической точки зрения. «Из-за снижения доходов довольно дорогая стоматологическая помощь могла остаться недоступной», - сказала она.

По словам стоматолога, связанные с коронавирусом ограничения также повлияли на работу самих врачей и ее организацию. Таким образом, врачи и медсестры должны были постоянно быть в курсе требований Департамента здоровья и действовать в соответствии с их требованиями при работе с пациентами.

«Вначале разрешалось оказывать только первую помощь - в специальных средствах защиты», - сказала Май-Лийз Сумберг.

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