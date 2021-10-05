Полицейский получил штраф за неправильную парковку

Руководитель службы надзора волостной управы Карель Коовиск сказал Saarte Hääl, что полицейский автомобиль был без специальных опознавательных знаков. В центре Курессааре в определенных местах парковка разрешена бесплатно два часа, а время начала парковки должно быть отмечено на парковочных часах.