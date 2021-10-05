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  • ДТП на парковке: водитель повредил чужой автомобиль и скрылся
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Фото ⟩ ДТП на парковке: водитель повредил чужой автомобиль и скрылся

ДТП в Пыльва. ФОТО: Politsei

Сегодня, 5 октября, около 12.30 в Пыльва у дома на улице Уус, 2 произошло ДТП, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В припаркованную на обочине дороги машину Škoda Octavia врезался до сих пор неустановленный автомобиль, который повредила боковое зеркало и водительскую сторону стоявшей на парковке Škoda.

Водитель автомобиля, ставшего причиной ДТП с материальным ущербом, скрылся с места происшествия, не уведомив ни полицию, ни владельца автомобиля.

Всех, кто стал очевидцем этого ДТП или владеет другой полезной информацией, которая поможет установить личность совершившего аварию водителя, и самого виновника ДТП просят связаться с полицией по телефону 5345 3365 или 612 3000, или написать на электронную почту toomas.lihtmaa@politsei.ee.

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