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  • Представительница Эстонии Эпп Мяэ пробилась в полуфинал ЧМ по борьбе

Представительница Эстонии Эпп Мяэ пробилась в полуфинал ЧМ по борьбе

Эпп Мяэ. ФОТО: Kuvatõmmis

Выступающая в весовой категории до 76 кг эстонка Эпп Мяэ пробилась в полуфинал соревнований по женской борьбе на чемпионате мира в Осло, пишет Rus.ERR.

Обладатель бронзовой медали на прошлом чемпионате мира Эпп Мяэ в предварительном раунде отдыхала, а затем одержала две уверенные победы - над украинкой Анастасией Осняч-Шустовой (12:0) и представительницей Монголии Загардулам Найгалсурен (12:1).

В полуфинале Мяэ встретится с 22-летней Айпери Медет Кызы из Кыргызстана, которая в этом году заняла пятое место на Олимпиаде в Токио и завоевала серебро на чемпионате Азии.

29-летняя Мяэ дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира - в 2015 и 2019 годах, а в этом году эстонка стала чемпионкой Европы.

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