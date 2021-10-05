Представительница Эстонии Эпп Мяэ пробилась в полуфинал ЧМ по борьбе
Выступающая в весовой категории до 76 кг эстонка Эпп Мяэ пробилась в полуфинал соревнований по женской борьбе на чемпионате мира в Осло, пишет Rus.ERR.
Выступающая в весовой категории до 76 кг эстонка Эпп Мяэ пробилась в полуфинал соревнований по женской борьбе на чемпионате мира в Осло, пишет Rus.ERR.
Обладатель бронзовой медали на прошлом чемпионате мира Эпп Мяэ в предварительном раунде отдыхала, а затем одержала две уверенные победы - над украинкой Анастасией Осняч-Шустовой (12:0) и представительницей Монголии Загардулам Найгалсурен (12:1).
В полуфинале Мяэ встретится с 22-летней Айпери Медет Кызы из Кыргызстана, которая в этом году заняла пятое место на Олимпиаде в Токио и завоевала серебро на чемпионате Азии.
29-летняя Мяэ дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира - в 2015 и 2019 годах, а в этом году эстонка стала чемпионкой Европы.