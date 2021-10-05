Представительница Эстонии Эпп Мяэ пробилась в полуфинал ЧМ по борьбе

Обладатель бронзовой медали на прошлом чемпионате мира Эпп Мяэ в предварительном раунде отдыхала, а затем одержала две уверенные победы - над украинкой Анастасией Осняч-Шустовой (12:0) и представительницей Монголии Загардулам Найгалсурен (12:1).

В полуфинале Мяэ встретится с 22-летней Айпери Медет Кызы из Кыргызстана, которая в этом году заняла пятое место на Олимпиаде в Токио и завоевала серебро на чемпионате Азии.