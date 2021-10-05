Борьба с коронавирусом: в одной из таллиннских школ появится новая вентиляционная система
В октябре в Тынисмяэской реальной школе (Пярну мнт, 50) начнутся работы по установке современной системы вентиляции.
В октябре в Тынисмяэской реальной школе (Пярну мнт, 50) начнутся работы по установке современной системы вентиляции.
Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что город поставил перед собой цель пересмотреть вентиляционные системы во всех школах и заменить устаревшие.
«Качественная система вентиляции в учебных заведениях особенно важна сейчас, когда мы ежедневно сталкиваемся с опасностью заразиться коронавирусной инфекцией, – сказал вице-мэр. – Современная вентиляция помогает значительно снизить вероятность распространения вируса и, следовательно, возможность заболевания. Также важно обеспечить в классах достаточную вентиляцию, чтобы поддержать умственную работоспособность как учеников, так и учителей». Белобровцев также добавил, что в расположенные на южной стороне классы будет также установлена система кондиционирования – для того, чтобы избежать перегрева классных помещений весной.
Вентиляционную систему Тынисмяэской реальной школы спроектировало Venditehnik OÜ, работы ведут Dreibau OÜ и 1Parner Ehitus OÜ. Надзор собственника осуществляет IB Telora OÜ. Общая стоимость работ составляет 1,137 млн евро (с НСО).
Поскольку в школе ведется учебная работа, реконструкция вентиляционной системы будет вестись частями. Во второй половине октября начнутся общие строительные работы на чердаке здания. В марте 2022 года новая система вентиляции будет сдана в эксплуатацию.
Кроме новой вентиляционной системы, летом следующего года планируется обустроить школьный двор; вместо старой баскетбольной площадки появится мультифункциональная спортплощадка вместе с павильоном для занятий на свежем воздухе.