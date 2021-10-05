Борьба с коронавирусом: в одной из таллиннских школ появится новая вентиляционная система

«Качественная система вентиляции в учебных заведениях особенно важна сейчас, когда мы ежедневно сталкиваемся с опасностью заразиться коронавирусной инфекцией, – сказал вице-мэр. – Современная вентиляция помогает значительно снизить вероятность распространения вируса и, следовательно, возможность заболевания. Также важно обеспечить в классах достаточную вентиляцию, чтобы поддержать умственную работоспособность как учеников, так и учителей». Белобровцев также добавил, что в расположенные на южной стороне классы будет также установлена система кондиционирования – для того, чтобы избежать перегрева классных помещений весной.