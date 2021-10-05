Предотвращение катастрофы Covid-19 в Латвии: возможны длинные каникулы, президент не исключает ЧС

Павлютс согласен с тем, что к очередному росту заболеваемости Covid-19 привел страх перед реакцией общества, поэтому политики не принимали решений об ужесточении мер, хотя Министерство здравоохранения и эксперты и прогнозировали быстрый рост заболеваемости.

"Сейчас важно договориться о более жестких мерах, чтобы остановить рост инфекции, защитить больницы от надвигающейся катастрофы, потому что уже через две недели мы можем достичь уровня заболеваемости, как прошлой зимой, когда в больницах лечились более 1000 пациентов с Covid-19", - сказал министр.

Что говорила министр образования?

Переговоры о закрытии учебных заведений и прекращении очного обучения в Латвии после осенних каникул не ведутся, хотя рассматривается несколько решений, позволяющих оставить школы открытыми при такой высокой заболеваемости Covid-19, в передаче LTV Rīta panorāma заявила министр образования Анита Муйжниеце.

По словам министра, прилагаются все усилия для того, чтобы очное обучение длилось как можно дольше, и о закрытии школ после осенних каникул речь не идет.

"Конечно, рассматриваются разные сценарии, но если мы хотим продлить предстоящие школьные каникулы, то на этот вопрос следует смотреть комплексно - все должны работать из дома и не ходить на мероприятия, иначе такой инструмент для ограничения заболеваемости не сработает", - сказала Муйжниеце.

Она напомнила, что у Министерства образования и науки Латвии всегда была установка, что школы закрываются последними и открываются первыми. Однако министр понимает, что при стремительном росте заболеваемости, возможно, придется предпринимать и решительные шаги, понимая, что система здравоохранения в Латвии стоит на пороге катастрофы.

При этом охват вакцинацией среди подростков в Латвии сравнительно высокий, а количество случаев, когда классы переходят на удаленное обучение, не настолько велико, чтобы можно было утверждать, что школы являются серьезным очагом инфекции.

"В настоящее время такого подтверждения нет, поэтому мы продолжим настаивать на очном обучении", - подчеркнула министр.

Что стало известно после заседания совета по кризисному управлению?

После обеда стало понятно, что никаких решений сегодня принято не будет - на заседании совета по кризисному управлению были заслушаны достаточно драматические сообщения о прогнозах эпидемиологической ситуации, но конкретных действий не последовало.

Эксперты продолжат рассматривать разные варианты - каким будет влияние, если ограничения распространять только на не вакцинированных от коронавируса жителей Латвии и если на всех, в том числе - вакцинированных.

Прогнозируется, что решения будут разработаны в течение недели. Возможно, решение будет принято на заседании в четверг, 7 октября.

Также известно, что Кришьянис Кариньш уже улетел на неформальное совещание Евросовета в Любляне (Словения), где главы государств и правительств стран ЕС 5 и 6 октября обсуждают роль ЕС и ее укрепление в нынешнем мировом контексте.

Как развивались события накануне

В понедельник после встречи партий правящей коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что коалиция поддержала введение строгих мер безопасности для сокращения распространения Covid-19. Министр пояснил, что основной целью этих мер безопасности будет защита непривитой части населения от инфекции и предотвращение катастрофы в системе здравоохранения.