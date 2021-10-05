Вт, 5.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Предотвращение катастрофы Covid-19 в Латвии: возможны длинные каникулы, президент не исключает ЧС

Предотвращение катастрофы Covid-19 в Латвии: возможны длинные каникулы, президент не исключает ЧС

Эгил Левитс. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созвал сегодня, 5 октября, заседание совета по кризисному управлению, посвященное ситуации в латвийских больницах в условиях быстро растущей заболеваемости Covid-19, чтобы принять решение о дальнейших шагах по стабилизации ситуации. Тем временем президент Латвии Эгил Левитс на телеканале Rīga TV24 этим утром допустил, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации может быть принято уже сегодня, однако к обеду стало ясно, что все откладывается. Rus.TVNET рассказывает, как развивались события.

Утреннее заявление президента Латвии

Правительство Латвии уже сегодня, 5 октября, может объявить режим чрезвычайной ситуации для ограничения распространения Covid-19, допустил президент Эгил Левитс в утреннем интервью на телеканале Rīga TV24.

Президент Латвии напомнил, что режим чрезвычайной ситуации - это юридический статус, который дает правительству и органам госуправления больше полномочий для принятия мер по снижению заболеваемости Covid-19.

Левитс подчеркнул, что ситуация очень серьезная и, хотя правительство и общество в целом борются с пандемией Covid-19, борьба недостаточно эффективна, поскольку болезнь снова начинает одерживать верх. Он обратил внимание на то, что половина населения Латвии вакцинирована, а другая половина - нет.

По словам президента, своими мерами, которые еще предстоит принять, правительство пытается защитить непривитую часть населения. Левитс напомнил, что вакцины доступны и любой разумный человек, который понимает, что вакцинация приносит пользу как ему самому, так и другим, выбирает прививку.

"На мой взгляд, охват вакцинацией является важнейшим вопросом. По сравнению с другими европейскими странами охват вакцинацией в нашей стране относительно низок, и почти все европейские страны опережают нас", - сказал президент.

По словам Левитса, в Латвии решения о дополнительных мерах для защиты от Covid-19 будут приниматься по двум направлениям. Первое направление будет заключаться в продвижении вакцинации с помощью различных призывов и кампаний. Второе направление может заключаться в снижении риска заразиться Сovid-19.

"Посмотрим, какими будут эти меры. Возможно, некоторые услуги будут доступны только тем, кто был вакцинирован от Covid-19 или переболел", - сказал президент.

Говоря о том, не опоздало ли решение о введении более строгих ограничений, Левитс заявил, что проблема в том, что политики стараются как можно меньше принимать непопулярные решения, потому что это влияет на их рейтинг.

"Политики должны принимать правильные решения, отвечающие интересам государства и общества. Конечно, большинство общества против ограничений, и политики прислушиваются к этому. Сегодня мы видим последствия. Как сказал премьер-министр, ответственность должны нести те, кто призывает не вакцинироваться", - заключил Левитс.

Утренний комментарий министра здравоохранения

С целью обуздать быстрое и неконтролируемое распространение Covid-19 в Латвии более строгие меры безопасности будет введены так, чтобы по возможности минимально повлиять на экономику и как можно дольше держать школы на очном обучении, также этим утром в эфире программы 900 sekundes на TV3 заявил министр здравоохранения Лтавии Дэниэль Павлютс.

Министр не прокомментировал ограничения более подробно, но добавил, что, например, вопрос со школами может быть решен введением более ранних каникул, что защитит учащихся и учителей от роста заболеваемости.

"После заседания совета могут быть проведены политические консультации, чтобы понять, какие шаги можно предпринять для сдерживания быстрого распространения вируса. Я не думаю, что на этот раз возникнут какие-либо проблемы с конкретными решениями, поскольку правительственная коалиция подтвердила, что понимает ситуацию, что скорость, с которой приближается неконтролируемый уровень заболеваемости, выше, чем прошлой зимой", - сказал министр.

Павлютс согласен с тем, что к очередному росту заболеваемости Covid-19 привел страх перед реакцией общества, поэтому политики не принимали решений об ужесточении мер, хотя Министерство здравоохранения и эксперты и прогнозировали быстрый рост заболеваемости.

"Сейчас важно договориться о более жестких мерах, чтобы остановить рост инфекции, защитить больницы от надвигающейся катастрофы, потому что уже через две недели мы можем достичь уровня заболеваемости, как прошлой зимой, когда в больницах лечились более 1000 пациентов с Covid-19", - сказал министр.

Что говорила министр образования?

Переговоры о закрытии учебных заведений и прекращении очного обучения в Латвии после осенних каникул не ведутся, хотя рассматривается несколько решений, позволяющих оставить школы открытыми при такой высокой заболеваемости Covid-19, в передаче LTV Rīta panorāma заявила министр образования Анита Муйжниеце.

По словам министра, прилагаются все усилия для того, чтобы очное обучение длилось как можно дольше, и о закрытии школ после осенних каникул речь не идет.

"Конечно, рассматриваются разные сценарии, но если мы хотим продлить предстоящие школьные каникулы, то на этот вопрос следует смотреть комплексно - все должны работать из дома и не ходить на мероприятия, иначе такой инструмент для ограничения заболеваемости не сработает", - сказала Муйжниеце.

Она напомнила, что у Министерства образования и науки Латвии всегда была установка, что школы закрываются последними и открываются первыми. Однако министр понимает, что при стремительном росте заболеваемости, возможно, придется предпринимать и решительные шаги, понимая, что система здравоохранения в Латвии стоит на пороге катастрофы.

При этом охват вакцинацией среди подростков в Латвии сравнительно высокий, а количество случаев, когда классы переходят на удаленное обучение, не настолько велико, чтобы можно было утверждать, что школы являются серьезным очагом инфекции.

"В настоящее время такого подтверждения нет, поэтому мы продолжим настаивать на очном обучении", - подчеркнула министр.

Что стало известно после заседания совета по кризисному управлению?

После обеда стало понятно, что никаких решений сегодня принято не будет - на заседании совета по кризисному управлению были заслушаны достаточно драматические сообщения о прогнозах эпидемиологической ситуации, но конкретных действий не последовало.

Эксперты продолжат рассматривать разные варианты - каким будет влияние, если ограничения распространять только на не вакцинированных от коронавируса жителей Латвии и если на всех, в том числе - вакцинированных.

Прогнозируется, что решения будут разработаны в течение недели. Возможно, решение будет принято на заседании в четверг, 7 октября.

Также известно, что Кришьянис Кариньш уже улетел на неформальное совещание Евросовета в Любляне (Словения), где главы государств и правительств стран ЕС 5 и 6 октября обсуждают роль ЕС и ее укрепление в нынешнем мировом контексте.

Как развивались события накануне

В понедельник после встречи партий правящей коалиции министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что коалиция поддержала введение строгих мер безопасности для сокращения распространения Covid-19. Министр пояснил, что основной целью этих мер безопасности будет защита непривитой части населения от инфекции и предотвращение катастрофы в системе здравоохранения.

Премьер-министр Латвии, в свою очередь, сообщил, что конкретные предложения по сокращению распространения Covid-19 будут обсуждаться во вторник. Совет решит, в каком направлении двигаться, а затем потребуется несколько дней для принятия решений правительством.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back