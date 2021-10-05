Предотвращение катастрофы Covid-19 в Латвии: возможны длинные каникулы, президент не исключает ЧС
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созвал сегодня, 5 октября, заседание совета по кризисному управлению, посвященное ситуации в латвийских больницах в условиях быстро растущей заболеваемости Covid-19, чтобы принять решение о дальнейших шагах по стабилизации ситуации. Тем временем президент Латвии Эгил Левитс на телеканале Rīga TV24 этим утром допустил, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации может быть принято уже сегодня, однако к обеду стало ясно, что все откладывается. Rus.TVNET рассказывает, как развивались события.