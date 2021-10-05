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В следующем году вырастет пособие одиноко проживающим пенсионерам

Пенсионер. ФОТО: Matej Kastelic/ Shutterstock

В госбюджете на 2022 год правительство решило увеличить пособие одиноко проживающего пенсионера со 115 евро до 200 евро. Кроме того, фонд заработной платы поставщиков государственных услуг социального обеспечения вырастет на 14%, фонд заработной платы занимающихся попечительством работников - на 10%. При поддержке государства будет создана система семейного примирения, дающая возможность расставшимся родителям заключать внесудебные соглашения ради благополучия ребенка. Правительство также утвердило стабильное финансирование улучшения доступа к услугам поддержки психического здоровья, чтобы продолжать увеличивать заработные платы психологам общин и доступность первичных услуг поддержки психического здоровья и в следующем году.

В госбюджете на 2022 год правительство решило увеличить пособие одиноко проживающего пенсионера со 115 евро до 200 евро. Кроме того, фонд заработной платы поставщиков государственных услуг социального обеспечения вырастет на 14%, фонд заработной платы занимающихся попечительством работников - на 10%. При поддержке государства будет создана система семейного примирения, дающая возможность расставшимся родителям заключать внесудебные соглашения ради благополучия ребенка. Правительство также утвердило стабильное финансирование улучшения доступа к услугам поддержки психического здоровья, чтобы продолжать увеличивать заработные платы психологам общин и доступность первичных услуг поддержки психического здоровья и в следующем году.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, очень положительно, что правительство решило ослабить весеннее соглашение об экономии – это означает, что экономия не будет осуществляться за счет социальной реабилитации и услуг специального попечительства. «Я рада, что бюджет следующего года позволит увеличить зарплаты как работников социального обеспечения первой линии, так и поддержать одиноко проживающих пенсионеров, значительно увеличив предназначенную им поддержку, - сказала Рийсало. - Создание системы семейного примирения и стабильное финансирование услуг поддержки психического здоровья также помогут создать условия для своевременного оказания необходимой помощи».

Пособие одиноко проживающего пенсионера увеличится со 115 евро до 200 евро. Оно выплачивается в октябре тем пенсионерам, которые, согласно регистру народонаселения, живут одни, и получают ежемесячную пенсию менее 669 евро, что, по данным Департамента статистики, в 1,2 раза превышает размер средней пенсии по старости в Эстонии в 2021 году. Выплата пособия поможет увеличить доходы почти 90 тысяч пенсионеров. В 2022 году, в результате индексации, пенсии увеличатся примерно на 38 евро, в результате чего ожидаемая средняя пенсия по старости составит ориентировочно 591 евро. Также было принято решение о внеочередном повышении средней пенсии и освобождении от подоходного налога с 1 января 2023 года, в результате чего пенсионеры будут получать на 370 евро в год больше.

Государственная система семейного примирения, одобренная правительством в конце сентября, даёт возможность расставшимся родителям заключать внесудебные соглашения ради благополучия ребенка. Новая система упрощает процесс и делает его более безболезненным для всех сторон. С запуском услуги родители смогут получить бесплатную помощь обученных и проверенных семейных координаторов. За услугу будет отвечать Департамент социального страхования. Цель системы семейного примирения - к 2024 году предоставить эту услугу как минимум 3000 пар родителей в год. Услуга семейного примирения будет предлагаться с 1 сентября 2022 года. Бюджет на первый год составляет 0,52 миллиона евро.

В госбюджете 2022 года примерно на 2 миллиона увеличатся расходы на ставший, в ​​соответствии с Законом о трудовом договоре, более гибким отпуск по уходу за ребенком. В сфере семьи и детей также будет оказываться помощь Союзу многодетных семей Эстонии. В дополнение к обязательству местных органов власти поддерживать образование детей по интересам, государство, со своей стороны, поможет обеспечить обучение по интересам детей из многодетных семей Эстонии.

Заработная плата работников социального обеспечения в 2020 году была на 27% ниже средней брутто-зарплаты. Учитывая, что поставщики социальных услуг имеют схожие с медсестрами требования к образованию, условия работы, и рабочее время, для обеспечения качества услуг оплата должна быть аналогичной. Следовательно, заработная плата должна быть достойной и мотивирующей, чтобы удерживать существующий персонал и повышать привлекательность сектора для новых потенциальных работников. В 2022 году фонд заработной платы поставщиков государственных услуг социального обеспечения вырастет на 14%. По сравнению со средней зарплатой в Эстонии, зарплата занимающихся попечительством работников также ниже. В следующем году фонд оплаты их труда увеличится на 10%.

В целях повышения доступности услуг поддержки психического здоровья на уровне общины и предоставления первоначальных консультаций по вопросам психического здоровья, местным органам власти будут по-прежнему выплачиваться субсидии на заработную плату психологам. Для уменьшения нехватки специалистов будет финансироваться профессиональный год клинических психологов и психологов-консультантов, то есть психологов общин. Также будет продолжена работа горячей линии по вопросам психического здоровья и онлайн-консультирование. В ближайшие годы также продолжатся душепопечение в попечительских учреждениях и повышение качества услуг, предоставляемых детскими центрами психического здоровья. На повышение доступности услуг поддержки психического здоровья в 2022 году планируется выделить дополнительно 3 миллиона евро.

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