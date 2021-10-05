В следующем году вырастет пособие одиноко проживающим пенсионерам
В госбюджете на 2022 год правительство решило увеличить пособие одиноко проживающего пенсионера со 115 евро до 200 евро. Кроме того, фонд заработной платы поставщиков государственных услуг социального обеспечения вырастет на 14%, фонд заработной платы занимающихся попечительством работников - на 10%. При поддержке государства будет создана система семейного примирения, дающая возможность расставшимся родителям заключать внесудебные соглашения ради благополучия ребенка. Правительство также утвердило стабильное финансирование улучшения доступа к услугам поддержки психического здоровья, чтобы продолжать увеличивать заработные платы психологам общин и доступность первичных услуг поддержки психического здоровья и в следующем году.