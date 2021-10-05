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Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел иск комика Идрака Мирзализаде с требованием отменить пожизненный запрет на пребывание в России и обязал МВД установить "разумный срок", сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Мирзализаде наказали за шутку, которую власти сочли возбуждающей вражду. В его защиту выступили другие комики.

"Частично удовлетворили наш иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного", - написал Бадамшин в своем телеграм-канале.

Адвокат также опубликовал материал, предоставленный МВД в качестве обоснования нежелательности пребывания Мирзализаде в России. Это пост с сайта "Пикабу", в котором один из пользователей "горячо приветствовал решение МВД о высылке стандапера".

О нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России МВД объявило 30 августа, заявив, что в публичном выступлении тот "допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство".

Мирзализаде - гражданин Беларуси, в марте этого года получил вид на жительство в России. Решение о нежелательности пребывания в отношении него было принято пожизненно.

Наказание за шутку

9 августа Мирзализаде арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти (ст.20.3.1 КоАП РФ) из-за шутки, которая прозвучала в YouTube-шоу "Разгоны". В рассказе комика о том, как он искал жилье и выбрасывал из съемной квартиры грязный матрас, прокуратура обнаружила признаки унижения группы лиц по национальному признаку.

Комик вину не признал. В суде, который арестовал его, Мирзализаде говорил, что его выступление было направлено на высмеивание ксенофобии. Однако он извинился перед людьми, которых могли задеть его шутки.

Мирзализаде рассказывал, что после того, как фрагмент его выступления начали распространять в соцсетях ,"вырвав из контекста", он получил несколько тысяч угроз в интернете, а также подвергся нападению в центре Москвы.

В поддержку Мирзализаде выступали другие стендап-комики. Они записали ролик "Шутка - не преступление", разместив его на канале сообщества Stand-Up Club #1. Ролик заканчивался повторением фразы "Идрак - не враг".

СМИ сообщали, что после отбытия 10 суток ареста Мирзализаде якобы покинул Россию и не был на ее территории, когда МВД объявило о решении признать его нежелательным на территории страны.

Иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, подлежит депортации, но решение можно обжаловать в суде. Так и сделал Мирзализаде, обратившись в Замоскворецкий суд Москвы. 7 сентября защита Мирзализаде подала апелляцию, и 16 сентября суд приостановил действие решения МВД.

Кто и на сколько может запретить въезд в Россию?

Запрет на въезд для иностранцев могут вынести разные органы - в частности, ФСБ, МВД и Федеральная служба исполнения наказаний.

Юрист Антон Рыжов ранее говорил Би-би-си, что если решение принимает ФСБ, то высылаемый может и не узнать, в чем причина выдворения. Сроки запрета могут варьироваться - иногда запрет на въезд в Россию может быть на десятки лет.

О некоторых примерах Би-би-си рассказывала на прошлой неделе. Строитель из Узбекистана Нурбек Курбанов после почти 30 лет жизни в России поехал на родину за паспортом нового образца и по возвращении на погранконтроле узнал, что ему на 20 лет запретили въезжать в Россию.

Еще один запрет получил от ФСБ гражданин Узбекистана Жахонгир (свои фамилию он не назвал из соображений безопасности). После шести лет учебы в России он летел из Узбекистана от сестры в Москву, чтобы начать обучение в магистратуре. Прилетев, он узнал, что въезд ему запрещен на 50 лет.