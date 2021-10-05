Волна краж: неизвестные обчищают гаражи

На основании собранной на данный момент информации, у полиции есть основание полагать, что преступников несколько и они по-прежнему могут орудовать в районе волости Саарде, пишет Pärnu Postimees .

В случае, если у кого-то есть дополнительная информации о совершенных в Тихеметса кражах или кто-то заметил на прошлой неделе в том районе посторонних людей или автомобили, полиция просит сообщить об этом по телефону 444 6627. Также, если кто-то заметил в ближайшее время в районе волости Саарде подозрительную деятельность, об этом просят немедленно сообщить по номеру 112.