Вт, 5.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • В Финляндии богатые иностранцы благодаря золотому паспорту избегают проверки при сделках с недвижимостью

В Финляндии богатые иностранцы благодаря золотому паспорту избегают проверки при сделках с недвижимостью

ФОТО: Shutterstock

В Финляндии за последние два года было зарегистрировано около десятка сделок с недвижимостью, которые совершили иностранцы с золотым паспортом. 

Благодаря купленному гражданству ЕС иностранцы избежали проверки, которую при иностранных сделках с недвижимостью осуществляет Министерство обороны Финляндии, передает Yle.

Один из объектов принадлежит российскому олигарху Игорю Кесаеву, сообщает газета Iltalehti и телепрограмма MOT. Кесаев рассказал о том, что строит в Пуумала дачный поселок, а финское министерство следит за тем, для каких целей будут использоваться строящиеся объекты.

Чиновник признает, что министерство наблюдает за сделками, которые совершают иностранцы, имеющие купленное гражданство ЕС, в первую очередь, речь идет о паспортах Кипра, Мальты, Болгарии, Португалии и Греции.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back