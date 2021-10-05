В Финляндии богатые иностранцы благодаря золотому паспорту избегают проверки при сделках с недвижимостью

Один из объектов принадлежит российскому олигарху Игорю Кесаеву, сообщает газета Iltalehti и телепрограмма MOT. Кесаев рассказал о том, что строит в Пуумала дачный поселок, а финское министерство следит за тем, для каких целей будут использоваться строящиеся объекты.