В Финляндии богатые иностранцы благодаря золотому паспорту избегают проверки при сделках с недвижимостью
В Финляндии за последние два года было зарегистрировано около десятка сделок с недвижимостью, которые совершили иностранцы с золотым паспортом.
В Финляндии за последние два года было зарегистрировано около десятка сделок с недвижимостью, которые совершили иностранцы с золотым паспортом.
Благодаря купленному гражданству ЕС иностранцы избежали проверки, которую при иностранных сделках с недвижимостью осуществляет Министерство обороны Финляндии, передает Yle.
Один из объектов принадлежит российскому олигарху Игорю Кесаеву, сообщает газета Iltalehti и телепрограмма MOT. Кесаев рассказал о том, что строит в Пуумала дачный поселок, а финское министерство следит за тем, для каких целей будут использоваться строящиеся объекты.
Чиновник признает, что министерство наблюдает за сделками, которые совершают иностранцы, имеющие купленное гражданство ЕС, в первую очередь, речь идет о паспортах Кипра, Мальты, Болгарии, Португалии и Греции.