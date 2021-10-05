Вт, 5.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

МИД Эстонии планирует продать резиденцию в Киеве

Киев. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

МИД планирует продать квартиру в Киеве, которая использовалась в качестве резиденции посла.

По словам пресс-секретаря МИД, квартиру купили в 1997 году, на данный момент здание в целом утратило представительный вид и нуждается в основательном ремонте. Кроме того, оставляет желать лучшего функциональность квартиры.

В этой связи было решено выставить квартиру на продажу. Согласно оценке, которую этой весной дало местное бюро недвижимости, стоимость квартиры составляет около 220 000 евро.

Деньги от продажи квартиры МИД использует для реновации других зарубежных представительств.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back