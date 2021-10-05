МИД Эстонии планирует продать резиденцию в Киеве
МИД планирует продать квартиру в Киеве, которая использовалась в качестве резиденции посла.
МИД планирует продать квартиру в Киеве, которая использовалась в качестве резиденции посла.
По словам пресс-секретаря МИД, квартиру купили в 1997 году, на данный момент здание в целом утратило представительный вид и нуждается в основательном ремонте. Кроме того, оставляет желать лучшего функциональность квартиры.
В этой связи было решено выставить квартиру на продажу. Согласно оценке, которую этой весной дало местное бюро недвижимости, стоимость квартиры составляет около 220 000 евро.
Деньги от продажи квартиры МИД использует для реновации других зарубежных представительств.