Министр здравоохранения и труда Танель Кийк. ФОТО: Eero Vabamägi

В 11.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие министр здравоохранения Танель Кийк, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Хейди Аласепп.

Пресс-конференция посвящена ситуации с распространением коронавируса в Эстонии, теме бустерной дозы и вакцинации людей старше 65 лет от гриппа.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.