Прямая трансляция ⟩ Департамент и министр расскажу от ситуации с коронавирусом, бустерной дозе и вакцинации от гриппа
В 11.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие министр здравоохранения Танель Кийк, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп и вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Хейди Аласепп.
Пресс-конференция посвящена ситуации с распространением коронавируса в Эстонии, теме бустерной дозы и вакцинации людей старше 65 лет от гриппа.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.