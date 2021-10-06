Таллинн ищет рождественскую ель для Ратушной площади
Управа Кесклинна начала поиски рождественской ели для Ратушной площади.
Управа Кесклинна начала поиски рождественской ели для Ратушной площади.
До конца октября управа Кесклинна ждет предложений вместе с описанием и фотографией ели, которую установят на Ратушной площади. К дереву предъявляются требования относительно ее длины, густоты и пышности. Ель установят в середине ноября, когда начнутся приготовления к открытию рождественского рынка.
«Мы начали поиск главной в столице рождественской ели пару недель назад и уже поступило несколько предложений, но мы еще не нашли наиболее подходящее дерево, которое было бы равномерно густым и пышным», - подтвердила старейшина района Моника Хауканымм.
При выборе учитываются внешний вид ели, ее цена и расстояние от Таллинна: дерево должно быть пышным и густым, а также минимум 15 метров в высоту. Оно должно расти в доступном месте не дальше 150 километров от Таллинна.
«Если кто-нибудь заметит где-нибудь очень красивую ель и сможет дать ее точный адрес, то можно предложить и ее. Тогда мы уже сами разыщем собственника земли и вступим с ним в переговоры, - добавила Хауканымм. - Мы начинаем искать самые значимые и большие для столицы ели уже осенью, чтобы ознакомиться с ними на месте, оценить, насколько они подходят, на каких машинах к ним можно подобраться и обеспечить безопасную рубку»
Управа Кесклинна ждет предложений вместе с фотографией до 31 октября на адрес kylly.annus@tallinnlv.ee. Вблизи дерева не должно быть линий электропередач, которые препятствуют работе крана. Предложения может делать как владелец земли, так и его представитель.