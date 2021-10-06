Таллинн ищет рождественскую елку для Ратушной площади

До конца октября управа Кесклинна ждет предложений вместе с описанием и фотографией елки, которую установят на Ратушной площади. К дереву предъявляются требования относительно ее длины, густоты и пышности. Ель установят в середине ноября, когда начнутся приготовления к открытию рождественского рынка.

«Мы начали поиск главной в столице рождественской ели пару недель назад и уже поступило несколько предложений, но мы еще не нашли наиболее подходящее дерево, которое было бы равномерно густым и пышным», - подтвердила старейшина района Моника Хауканымм.

При выборе учитываются внешний вид ели, ее цена и расстояние от Таллинна: дерево должно быть пышным и густым, а также минимум 15 метров в высоту. Оно должно расти в доступном месте не дальше 150 километров от Таллинна.

«Если кто-нибудь заметит где-нибудь очень красивую ель и сможет дать ее точный адрес, то можно предложить и ее. Тогда мы уже сами разыщем собственника земли и вступим с ним в переговоры, - добавила Хауканымм. - Мы начинаем искать самые значимые и большие для столицы ели уже осенью, чтобы ознакомиться с ними на месте, оценить, насколько они подходят, на каких машинах к ним можно подобраться и обеспечить безопасную рубку»