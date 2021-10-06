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Очередной печальный рекорд: коронавирус подтвержден у 1046 жителей Эстонии

Пярнуская больница. ФОТО: Mailiis Ollino

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6835 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1046. Скончались четверо.

Среди новых заразившихся 714 человек не были вакцинированы, а 332 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 6 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 188 человек. Всего в больницах находится 230 пациентов с коронавирусом, из них 163 человека (70,9%) не были вакцинированы, у 67 человек (29,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 30 новых историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом: 67-летний мужчина, 71-летний мужчина, 85-летняя женщина и 87-летний мужчина.

За сутки ввели 2201 дозу вакцины, в общей сложности было введено 1 379 560 доз. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 67,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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