Фото ⟩ Продаются: уютный дом и лодка с автомобилем в придачу. Море и тишина - бесплатно

Дом для круглогодичного проживания находится вдали от шума и суеты городов. Место расположения окруженного лесом дома - подарок для любителей тишины и покоя: ближайшие соседи находятся в нескольких километрах.

ФОТО: KV.EE

Этот окруженный лесом Берег моря находится в 250 метрах от дома, а на участке растут вишни, яблони, черная и красная смородина и еще много чего.

ФОТО: KV.EE

Покупателю дома достанутся лодка, прицеп и автомобиль KIA, за рулем которого вы сможете узнать остров получше. Кроме того, имеются строительные материалы и множество инструментов (дрели, пилы, электропила, газонокосилка, трактор и триммер). Нынешний владелец забирает с собой только свои личные вещи.

ФОТО: KV.EE