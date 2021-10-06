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  • Продаются: уютный дом и лодка с автомобилем в придачу. Море и тишина - бесплатно

Фото ⟩ Продаются: уютный дом и лодка с автомобилем в придачу. Море и тишина - бесплатно

ФОТО: KV.EE

На острове Вормси продается дом, построенный в 2008 году из фрезерованной доски, пишет Kodustiil.

Дом для круглогодичного проживания находится вдали от шума и суеты городов. Место расположения окруженного лесом дома - подарок для любителей тишины и покоя: ближайшие соседи находятся в нескольких километрах.

ФОТО: KV.EE

Этот окруженный лесом Берег моря находится в 250 метрах от дома, а на участке растут вишни, яблони, черная и красная смородина и еще много чего.

ФОТО: KV.EE

Покупателю дома достанутся лодка, прицеп и автомобиль KIA, за рулем которого вы сможете узнать остров получше. Кроме того, имеются строительные материалы и множество инструментов (дрели, пилы, электропила, газонокосилка, трактор и триммер). Нынешний владелец забирает с собой только свои личные вещи.

ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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