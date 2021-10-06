Суд отменил назначенный Игорю Грязину штраф
Харьюский уездный суд частично удовлетворил жалобу политика и правоведа Игоря Грязина на решение полиции о наложении ему штрафа.
Харьюский уездный суд частично удовлетворил жалобу политика и правоведа Игоря Грязина на решение полиции о наложении ему штрафа.
Грязин обжаловал принятое 13 мая решение центра надзора за дорожным движением правоохранительного бюро Пыхьяской префектуры по делу о проступке.
Теперь суд отменил назначенное ему наказание в размере ста штрафных единиц (400 евро) и прекратил производство по этому вопросу. В остальном суд оставил внесудебное решение без изменений.
Центр надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры назначил 69-летнему Грязину штраф в размере 400 евро за то, он, двигаясь на своем автомобиле задним ходом, задел другое транспортное средство и скрылся с места аварии.
13 февраля полиция получила вызов на улицу Вана-Мустамяэ в Нымме, где Грязин на своем Opel Mokka при езде задним ходом задел Audi, но не уведомил об этом полицию и владельца автомобиля. «Движение задним ходом, безусловно, было, но не в таком виде! Я не оповестил полицию, так как не знал, что что-то случилось», - утверждал политик.