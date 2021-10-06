Суд отменил назначенный Игорю Грязину штраф

Грязин обжаловал принятое 13 мая решение центра надзора за дорожным движением правоохранительного бюро Пыхьяской префектуры по делу о проступке.

Теперь суд отменил назначенное ему наказание в размере ста штрафных единиц (400 евро) и прекратил производство по этому вопросу. В остальном суд оставил внесудебное решение без изменений.

Центр надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры назначил 69-летнему Грязину штраф в размере 400 евро за то, он, двигаясь на своем автомобиле задним ходом, задел другое транспортное средство и скрылся с места аварии.