Фото: модульный дом-кочевник - отличный вариант для жизни на природе

Модульные дома можно назвать следующей стадией развития строительной отрасли. Теперь не нужно везти на участок строительную технику, достаточно доставить туда готовый дом и подключить его к существующим системам. Экономятся и деньги, и время.

ФОТО: syndyk.by

Модульный дом от мадридской архитектурной студии Abaton стоимостью 32 000 евро, может стать отличным местом проживания для двоих. Площадь строения - 27 м2. Внутри дома есть все, что мы привыкли видеть в однокомнатной квартире: ванная, кухня, спальня с двуспальной кроватью.

ФОТО: syndyk.by

Дом легко перевезти на обычном грузовике, что позволяет доставить его практически в любое место.