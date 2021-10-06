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  • Фото: модульный дом-кочевник - отличный вариант для жизни на природе

Фото: модульный дом-кочевник - отличный вариант для жизни на природе

ФОТО: syndyk.by

Модульные дома начинают пользоваться все большей популярностью, особенно там, где ранее не представлялось возможности построить полноценное жилье, передает Syndyk.

Модульные дома можно назвать следующей стадией развития строительной отрасли.  Теперь не нужно везти на участок строительную технику, достаточно доставить туда готовый дом и подключить его к существующим системам. Экономятся и деньги, и время. 

ФОТО: syndyk.by

Модульный дом от мадридской архитектурной студии Abaton стоимостью 32 000 евро, может стать отличным местом проживания для двоих. Площадь строения - 27 м2. Внутри дома есть все, что мы привыкли видеть в однокомнатной квартире: ванная, кухня, спальня с двуспальной кроватью.

ФОТО: syndyk.by

Дом легко перевезти на обычном грузовике, что позволяет доставить его практически в любое место.

Другие фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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