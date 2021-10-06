Полиция задержала объявленного в розыск Меэлиса Калдалу

Вчера вечером, 5 октября, в Рапламаа полиция задержала Меэлиса Калдалу. Его объявили в розыск весной этого года, так как он уклонялся от судебного производства по судебному делу, связанному с грубым нарушением общественного порядка. Напомним, что четыре года назад он грозился взорвать Тартускую студию ERR.