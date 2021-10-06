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  • Полиция задержала объявленного в розыск Меэлиса Калдалу

Полиция задержала объявленного в розыск Меэлиса Калдалу

Меэлис Калдалу. ФОТО: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Вчера полиция задержала объявленного в розыск Меэлиса Калдалу, который уклонялся от судебного производства, сообщает Tartu Postimees.

Вчера вечером, 5 октября, в Рапламаа полиция задержала Меэлиса Калдалу. Его объявили в розыск весной этого года, так как он уклонялся от судебного производства по судебному делу, связанному с грубым нарушением общественного порядка. Напомним, что четыре года назад он грозился взорвать Тартускую студию ERR.

С разрешения суда Меэлис Калдалу взят под стражу.

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