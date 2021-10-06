Ср, 6.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Заболеваемость COVID-19 в Польше за неделю выросла на 70%

Варшава. ФОТО: LESZEK SZYMANSKI

Заболеваемость коронавирусом выросла в Польше за последнюю неделю на 70%, сообщили европейские СМИ со ссылкой на польский Минздрав.

За минувшие сутки в стране выявили более 2 тыс. случаев заражения COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения Польши Вальдемара Краски, четвертая волна пандемии коронавируса ускоряется, а темп вакцинации в стране замедлился.

"Сегодняшние данные (о приросте новых случаев) - это очень быстро мигающий красный светофор. Этот тот самый момент, когда мы должны вакцинироваться, так как четвертая волна очевидно ускоряется, в особенности в тех регионах, где число вакцинированных самое низкое", - сказал Краска.

При этом он указал, что правительство пока не планирует возвращать ограничения, которые действовали в предыдущие волны пандемии.

За время пандемии в Польше зафиксировали более 2,9 млн случаев коронавируса, около 75 тыс. из них имели летальный исход.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back