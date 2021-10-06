Заболеваемость COVID-19 в Польше за неделю выросла на 70%
Заболеваемость коронавирусом выросла в Польше за последнюю неделю на 70%, сообщили европейские СМИ со ссылкой на польский Минздрав.
Заболеваемость коронавирусом выросла в Польше за последнюю неделю на 70%, сообщили европейские СМИ со ссылкой на польский Минздрав.
За минувшие сутки в стране выявили более 2 тыс. случаев заражения COVID-19.
По словам заместителя министра здравоохранения Польши Вальдемара Краски, четвертая волна пандемии коронавируса ускоряется, а темп вакцинации в стране замедлился.
"Сегодняшние данные (о приросте новых случаев) - это очень быстро мигающий красный светофор. Этот тот самый момент, когда мы должны вакцинироваться, так как четвертая волна очевидно ускоряется, в особенности в тех регионах, где число вакцинированных самое низкое", - сказал Краска.
При этом он указал, что правительство пока не планирует возвращать ограничения, которые действовали в предыдущие волны пандемии.
За время пандемии в Польше зафиксировали более 2,9 млн случаев коронавируса, около 75 тыс. из них имели летальный исход.