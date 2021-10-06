Выстрел в центре Таллинна: испуганные горожане позвонили в полицию
Во вторник полиция задержала в центре Таллинна пьяного мужчину, который выстрелил из пневматического пистолета и напугал людей.
Во вторник полиция задержала в центре Таллинна пьяного мужчину, который выстрелил из пневматического пистолета и напугал людей.
Инцидент произошел на улице Виру в Таллинне, где пьяный мужчина размахивал оружием, а затем выстрелил из него, напугав окружающих.
Полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого нашли воздушку.