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  • Выстрел в центре Таллинна: испуганные горожане позвонили в полицию

Выстрел в центре Таллинна: испуганные горожане позвонили в полицию

Полиция задержала в центре Таллинна мужчину, который стрелял из воздушки. ФОТО: Remo Tõnismäe

Во вторник полиция задержала в центре Таллинна пьяного мужчину, который выстрелил из пневматического пистолета и напугал людей.

Инцидент произошел на улице Виру в Таллинне, где пьяный мужчина размахивал оружием, а затем выстрелил из него, напугав окружающих.

Полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого нашли воздушку.

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