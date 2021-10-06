Кристина Тимановская рассказала о тяжелой жизни под охраной в Варшаве

«Недавно я писала о том, что мы с мужем уже Два месяца живем в Варшаве под охраной. К сожалению, это вынужденная мера. Многие люди уезжают из Беларуси ради своей безопасности, и мы не исключение. Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать: это тяжело. Безусловно, все меры предприняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо. Первое время нам практически нельзя было выходить из дома — только на очень важные встречи. Постепенно свободы появилось больше. Мы перебрались в квартиру, которую арендовали, я начала тренироваться, но нас не перестали охранять. Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной. Сейчас я мечтаю об очень простых вещах, мне не хватает встреч с друзьями, походов по магазинам, прогулок в городе. Так много нового здесь для нас и столько мест хочется посетить, поужинать в кафе или застрять в каком-нибудь торговом центре на пару часов, но в данный момент принимаю новую реальность. Просто знаю, что однажды наша жизнь станет самой обычной», — написала Тимановская в своем Instagram.