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Кристина Тимановская рассказала о тяжелой жизни под охраной в Варшаве

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская. ФОТО: Valery Sharifulin

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, как живет под охраной в Варшаве с мужем Арсением, пишет "Чемпионат".

«Недавно я писала о том, что мы с мужем уже Два месяца живем в Варшаве под охраной. К сожалению, это вынужденная мера. Многие люди уезжают из Беларуси ради своей безопасности, и мы не исключение. Вначале нам казалось, что это круто. Сейчас я могу сказать: это тяжело. Безусловно, все меры предприняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо. Первое время нам практически нельзя было выходить из дома — только на очень важные встречи. Постепенно свободы появилось больше. Мы перебрались в квартиру, которую арендовали, я начала тренироваться, но нас не перестали охранять. Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной. Сейчас я мечтаю об очень простых вещах, мне не хватает встреч с друзьями, походов по магазинам, прогулок в городе. Так много нового здесь для нас и столько мест хочется посетить, поужинать в кафе или застрять в каком-нибудь торговом центре на пару часов, но в данный момент принимаю новую реальность. Просто знаю, что однажды наша жизнь станет самой обычной», — написала Тимановская в своем Instagram.

Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио, где она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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