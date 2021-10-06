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В Тарту построят новый футбольный стадион

Футбольные ворота. ФОТО: Margus Ansu

В четверг в Тарту заложат краеугольный камень нового футбольного стадиона.

Стадион построят по адресу Аннемыйза, 1а. Помимо стадиона с искусственным покрытием будут созданы подъездные дороги, парковка, системы для отвода ливневых вод, пишет Rus.ERR.

На стадионе установят пневматический холл, который на лето будут убирать.

Это первый этап строительства футбольного комплекса. Планируется также возведение стационарного холла.

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