Видео ⟩ Прокурор о последней смертной казни: его повалили на пол, он сопротивлялся до последнего
В газете Eesti Päevaleht 27 сентября 1991 года вышла лаконичная заметка: «Министр внутренних дел Олев Лаанъярв сказал ЭТА, что первый с 1968 года смертный приговор в Эстонии был исполнен 11 сентября в отношении Рейна Орусте, осужденного за групповое убийство. До сих пор это производилось в Петербурге. По словам министра Лаанъярва, данные о месте исполнения смертного приговора, исполнителях и так далее, никто никогда узнать не должен. Об этом знает только очень узкий круг людей, пишет Postimees.