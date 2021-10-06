Ср, 6.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Прокурор о последней смертной казни: его повалили на пол, он сопротивлялся до последнего

Видео ⟩ Прокурор о последней смертной казни: его повалили на пол, он сопротивлялся до последнего

В 1968 году в Таллинне расстреляли доставленного из Латвии заключенного. По словам присутствовавшего при этом Феликса Сааревета, тогда все прошло быстро и корректно. ФОТО: Andres Haabu

В газете Eesti Päevaleht 27 сентября 1991 года вышла лаконичная заметка: «Министр внутренних дел Олев Лаанъярв сказал ЭТА, что первый с 1968 года смертный приговор в Эстонии был исполнен 11 сентября в отношении Рейна Орусте, осужденного за групповое убийство. До сих пор это производилось в Петербурге. По словам министра Лаанъярва, данные о месте исполнения смертного приговора, исполнителях и так далее, никто никогда узнать не должен. Об этом знает только очень узкий круг людей, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

«Правила исполнения были утверждены мной, и они были разработаны, опираясь на международный порядок. Место исполнения приговора и все остальное имелись, контроль и законность данных действий были обеспечены. Это показало и первое исполнение смертного приговора», - сказал министр.

Несмотря на то, что смертная казнь имелась в нашем Уголовном кодексе до 1998 года, этот расстрел стал первым и последним в независимости Эстонии. 30 лет назад восстановившая независимость Эстонская Республика, которой на тот момент было меньше месяца, как наследница оказалась перед непростым выбором. Из Ленинграда поступила телеграмма, в которой сообщили, что в России граждан других стран больше расстреливать не будут, и Эстония должна сама справиться со своими негодяями.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back