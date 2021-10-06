Видео ⟩ Прокурор о последней смертной казни: его повалили на пол, он сопротивлялся до последнего

«Правила исполнения были утверждены мной, и они были разработаны, опираясь на международный порядок. Место исполнения приговора и все остальное имелись, контроль и законность данных действий были обеспечены. Это показало и первое исполнение смертного приговора», - сказал министр.

Несмотря на то, что смертная казнь имелась в нашем Уголовном кодексе до 1998 года, этот расстрел стал первым и последним в независимости Эстонии. 30 лет назад восстановившая независимость Эстонская Республика, которой на тот момент было меньше месяца, как наследница оказалась перед непростым выбором. Из Ленинграда поступила телеграмма, в которой сообщили, что в России граждан других стран больше расстреливать не будут, и Эстония должна сама справиться со своими негодяями.